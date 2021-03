Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat das strafrechtliche Verfahren gegen den ehemaligen Amtsleiter, in dem wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses, schweren gewerbsmäßigen Betruges, Fälschung eines Beweismittels sowie wegen falscher Beurkundung und Beglaubigung im Amt ermittelt wurde, mit 8. März eingestellt, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Erich Habitzl, erklärte: „Die Vorwürfe konnten nicht nachgewiesen werden.“

Die Einstellung des strafrechtlichen Verfahrens dürfte Bewegung in zwei weitere Stränge der Causa bringen: einerseits in das beamtendienstrechtliche Disziplinarverfahren bei der Bezirkshauptmannschaft Mödling, das für die Dauer der strafrechtlichen Ermittlungen ruhte, andererseits in das Enthebungsverfahren durch den Gemeinderat, das der ehemalige Amtsleiter angefochten hat. Aktuell liegt die Causa beim Landesverwaltungsgerichtshof.

Für Bürgermeister Robert Weber, SPÖ, war „absehbar, dass das strafrechtliche Verfahren eingestellt wird“. Weitere Schritte wie einen rechtlich möglichen, neuerlichen Fortführungsantrag, denkt er derzeit nicht an: „Wir warten auf die Urteilsbegründung.“

Opposition sieht den Ortschef verantwortlich

Die Opposition nimmt die Einstellung des Verfahrens zum Anlass, ihre Kritik am Umgang mit dem Thema zu bekräftigen. ÖVP-Fraktionsobmann Werner Deringer betont, der Suspendierung des Amtsleiters gegenüber immer skeptisch gewesen zu sein und hält „die Vorgehensweise des Bürgermeisters ohne vorheriger Einbindung der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen“ nach wie vor für einen „indiskutablen Alleingang: der Gemeinde kostet das viel Geld. Diese unglückliche Situation zu lösen, fällt in die Verantwortung von Robert Weber“.

Florian Streb, NEOS, kritisiert: „Der Bürgermeister wirft dem Mitarbeiter jahrelanges Fehlverhalten vor, aber hat ihm aus Feigheit vor einem Konflikt immer beste Zeugnisse ausgestellt. Deshalb kauft ihm nun kein Staatsanwalt und Richter die Vorwürfe ab.“

FPÖ-Fraktionsobmann Dominic Gattermaier ist verärgert, „über die endgültige Einstellung erneut nicht informiert worden zu sein: Wenn sich die Vorwürfe nun in Luft aufgelöst haben, hat Robert Weber als Hauptverantwortlicher die Konsequenzen dafür zu tragen“.

Monika Hobek-Zimmermann von den Grünen sieht „die Trennung vom Amtsleiter durch den eingeschlagenen Weg über Gerichte als unnötig verteuert“ und fordert „ein Gutachten über alle Ansprüche im Falle einer dienstlichen Trennung“. Vom ehemaligen Amtsleiter gab es keine öffentliche Stellungnahme zu den Verfahren.