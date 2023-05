Monumentale Töne erklingen in Mödling

Will man aus dem mächtigen Schatten eines Ludwig van Beethoven heraustreten, muss man gewaltige Töne anschlagen. Johannes Brahms tat dies mit seinem Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur in vier Sätzen und Robert Schumann mit der in fünf Sätzen komponierten Symphonie Nr. 3 in Es-Dur, genannt die "Rheinische". Sie entstand nach seiner Übersiedlung mit Clara von Leipzig an den Rhein und strahlt die Freude darüber aus.

Brahms verfasste sein 2. Klavierkonzert 20 Jahre nach seinem ersten und verstand es, Soloinstrument und Orchester nicht wie üblich im Wettstreit einander gegenüberzustellen, sondern sie zu einem symphonischen Ganzen zu verbinden.

Das Mödlinger Symphonische Orchester führt die beiden Orchesterwerke am Sonntag, 4. Juni, um 19 Uhr, in der Burg Perchtoldsdorf auf. Solistin des Klavierkonzerts ist Adela Liculescu, geleitet wird das Konzert wiederum vom Chefdirigenten des Mödlinger Symphonischen Orchesters, Daniel Auner.

www.symphony.at

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.