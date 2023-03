Blutiges Partyende in Biedermannsdorf

Ein Mädchen hatte mit ihrer Mutter das Jugendzentrum angemietet, um mit vielen Freunden ihren 18. Geburtstag zu feiern. Die Stimmung ist ausgelassen, die Party perfekt, bis sich plötzlich ein 17-Jähriger aus Maria Enzersdorf ungebeten ins Geschehen einmischt. Ein Wort gibt das andere, ein Rempler folgt auf dem anderen. Plötzlich liegt ein 19-Jähriger auf dem Boden; ein Faustschlag ins Gesicht knockt ihn regelrecht aus, mehrere Zähne fehlen. Auch ein weiterer Partygast bekommt die Schlagkraft des Rowdys zu spüren. Drei Polizeistreifen sorgen für Ordnung und stellen den Verdächtigen, der geständig ist und nach Abschluss der Erhebungen wegen schwerer Körperverletzung angezeigt wird. Die beiden Opfer müssen im Landesklinikum Baden behandelt werden.

„So etwas haben wir in den letzten 10 Jahren nicht gehabt“

Geschockt von dem Vorfall ist Biedermannsdorfs Jugendgemeinderat Josef Michelfeit, ÖVP. Er hat das Jugendzentrum ins Leben gerufen, viele Jugendliche haben in Eigeninitiative geholfen, aus dem ehemaligen Tralalobe-Flüchtlingsheim einen attraktiven Treffpunkt zu machen, den man auch für verschiedene Festivitäten offiziell mieten kann.

„So etwas haben wir in den letzten zehn Jahren bei uns nicht gehabt und das wollen wir auch nicht“, sagt Michelfeit, der in der fraglichen Nacht nicht in Biedermannsdorf war. Er erzählt: „Gegen 2 Uhr morgens hat mich ein besorgter Vater angerufen, der seine Tochter von der Party abgeholt hat. Dadurch habe ich erst von den Vorgängen erfahren.“ Er traf sich am nächsten Tag mit Mutter und Tochter, die die Räumlichkeiten gemietet hatten, um die Vorfälle zu besprechen. Von offizieller Polizei-Seite weiß er am Montag noch nichts, „ich bin um Aufklärung bemüht“, sagt Michelfeit.

Vorgaben beim Mieten für die Zukunft festlegen

Er will mit Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, besprechen, wie in Zukunft vorgegangen werden soll. Für Michelfeit ist es vorstellbar, das Jugendzentrum nur noch zu vermieten, „wenn verpflichtend ein Sicherheitsdienst engagiert wird“ – für Michelfeit ist es aber auch „traurig, wenn nur mehr so Party gemacht werden kann“.

