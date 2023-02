HTL Mödling: Praxis ist motivierend

Das winterliche Wetter konnte 2.500 Besucherinnen und Besucher nicht davon abhalten, am Freitagnachmittag das umfassende Informationsangebot der HTL Mödling im Rahmen des Tages der offenen Tür in Anspruch zu nehmen.

„Viele waren auch schon im Oktober bei uns, um sich aus der passenden Fachrichtung noch einmal Detailinformationen zu beschaffen“, weiß Bildungsberater Georg Wymlatil. Die „Feel the spirit“-Touren wurden in bewährter Weise von Jungtechnikerinnen und -technikern geleitet.

Eigenes Racing-Team aus der Taufe gehoben

Auf besonderes Interesse stieß dabei der erstmalige Teamauftritt rund um Nachwuchs-Rallyesport-Hoffnung Luca Pröglhöf in der „Fahrzeugtechnik“-Abteilung. Denn der Maria Enzersdorfer hat 2019 an eben jener Abteilung maturiert und nunmehr nach dem Motto „Young people working für the future“ („Junge Menschen arbeiten für die Zukunft“) in Zusammenarbeit mit der HTL Mödling das „RayBAT Racing Team“ aus der Taufe gehoben.

Fahrzeugtechnik-Schülerinnen und -Schüler kümmern sich vor, bei und nach den Rallyeeinsätzen um das Auto, um die Organisation. Ziel ist es, „Werbung für den Rallyesport zu betreiben und den theoretisch top ausgebildeten Technikern die Praxis über ein gemeinsames Motorsportprojekt in der Schullaufbahn näher zu bringen“, erklärte Pröglhöf.

Ähnlich wie in einem Unternehmen lasse sich „dabei auch erkennen, wer wo seine Stärken hat“. Der erste Rallyeeinsatz für die jungen Techniker unter Realbedingungen findet im Zuge der „Blaufränkischland Rallye“ am 3. und 4. März statt.

Abteilungsvorstand Dominikus Klawatsch erinnerte sich noch gut an Pröglhöfs Diplomarbeit – die Konstruktion eines besonders aerodynamischen Heckflügels – und freute sich über das Zustandekommen des Projekts: „Das ist ein Paradebeispiel, wie man Lerninhalte praktisch erleben kann.“ Für Schulleiter Hannes Sauerzopf steht „die Motivation der Schülerinnen und Schüler im Vordergrund. Dank dieser Zusammenarbeit bleibt die Neugierde erhalten und zeigt deutlich, dass HTL nie Stillstand bedeutet“.

Durchbruch gelang 2018 bei Talentesuche

Den Grundstein für seine Rallye-Karriere legte Pröglhöf mit dem Sieg bei Racing Rookie 2018, der größten Talentsuche im österreichischen Motorsport, durchgeführt von Ford, Auto Revue und ÖAMTC Fahrtechnik. Hier traten 480 junge Mädchen und Burschen zwischen 16 und 21 Jahren an.

Mit neuen Ideen und dem weltweit ersten ROOKIE Rallye-Team ging es 2019 das erste Mal in der österreichischen Staatsmeisterschaft los: „Mit einem 3. und einen 2. Platz in unserer Klassenwertung zeigten wir schnell, was wir drauf haben“, erinnert sich Pröglhöf.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.