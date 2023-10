Interesse an HTL Mödling ungebrochen: 2.500 Besucher

Kein Wunder: Keine andere HTL hat ein derart umfangreiches Angebot für technisch interessierte junge Menschen anzubieten. Etwa 400 Lehrkräfte, zum Großteil Spitzenkräfte aus Wirtschaft, Industrie und Technik, die die Schülerinnen und Schüler realitäts- und praxisnah unterrichten, standen den etwa 2.500 Gästen Rede und Antwort. Und nach dem Motto „Feel the spirit“ führten Schülerinnen und Schüler die Besuchergruppen in und durch die jeweiligen Abteilungen. Von Holztechnik bis Fahrzeugtechnik - wo erstmals ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug präsentiert wurde -, von Elektrotechnik bis Robotik, von kreativer Innenraumgestaltung bis zur hochtechnologischen Präzisionstechnik und 3D Virtual Reality. Zu sehen gab es unter anderem auch modernste Maschinen in den Werkstätten, Modellbauten der Bau- und Holztechnik und das schnellste Gokart Österreichs, das die Abteilung Wirtschaftsingenieure ausstellte.

HTL Mödling-Bildungsberater Christoph Puffler hatte für die Besucher alle notwendigen Infos parat. Foto: HTL Mödling

„Viele Interessenten kamen bereits mit konkreten Vorstellungen über die Berufswahl zu uns und waren begeistert von den modernen Präsentationen und zeitgemäßen Ausstellungsobjekten in allen Abteilungen“, freute sich Direktor Hannes Sauerzopf über den enormen Zustrom. Bildungsberater Christoph Puffler ergänzte: „Unser umfangreiches Bildungsangebot ist auch dieses Mal wieder auf starkes Interesse bei technikinteressierten Jugendlichen gestoßen.“ Das nächste Mal öffnet die HTL Mödling ihre Türen wieder am Freitag, 26. Jänner 2024.

www.htl.moedling.at