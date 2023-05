Die Kunst, lange mobil zu bleiben

In der Pflege ist es wichtig, dass Patientinnen und Patienten möglichst lange selbstständig bleiben und sich in ihrem Alltag zurechtfinden. Kinästhetik ist ein Programm, das sich auf die Bewegungswahrnehmung des Körpers bezieht. Sie kommt in der Altenpflege, im Krankenhaus, in der professionellen häuslichen Pflege, in der Rehabilitation oder im Behindertenbereich zur Anwendung. Im Landesklinikum Baden wird das Konzept seit 2008 angewendet. Kinästhetik-Trainer und Stationsleiter Andreas Petlach schult seine Kolleginnen und Kollegen in regelmäßigen Intervallen in Grund- und Aufbaukursen.

„Kinästhetik geht davon aus, dass die Unterstützung pflegebedürftiger Menschen bei Aktivitäten wie Aufsitzen, Essen, Aufstehen dann hilfreich ist, wenn diese ihre Bewegungsmöglichkeiten so weit wie möglich ausschöpfen und ihre Bewegungskompetenz erhalten und erweitern können. Dadurch entfalten sie mehr Eigenaktivität und werden schneller mobil“, erklärt Petlach.

Bereits Florence Nightingale sah eine Ausbildung von Berufsanfängern vor allem durch erfahrene Pflegekräfte vor. „Um die Professionalität und Qualität der Pflege weiterzugeben und somit den hohen Standard in der Ausbildung zu sichern, braucht es ständige Weiterentwicklung. Darum möchten wir an diesem besonderen Tag alle unsere Trainer und Praxisanleiter vor den Vorhang holen“, betonte Pflegedirektorin Petra Augustin.

„Gerade die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass der Pflegeberuf besonders wichtig ist und eine zentrale Rolle in der Gesundheitsversorgung spielt. Ein Dankeschön an unsere rund 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegebereich, die tagtäglich großartige Arbeit leisten“, ist sich die Klinikleitung des Landesklinikum Baden-Mödling einig.

Kinästhetik: Das zentrale Thema von Kinästhetik ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Bewegung in alltäglichen Aktivitäten. Die Qualität unserer meist unbewussten Bewegungsmuster hat einen erheblichen Einfluss auf unsere Gesundheitsentwicklung und Lebensgestaltung. Im Kontext der Pflege bezieht sich Kinästhetik auf die gezielte Förderung von Beweglichkeit und Selbstständigkeit bei PatientInnen. Eine wichtige Voraussetzung für eine gesunde und selbstständige Lebensgestaltung ist eine große Vielfalt von Bewegungsmöglichkeiten und besonders die Fähigkeit, die eigene Bewegung gezielt an sich verändernde Bedingungen anpassen zu können. Mit Kinästhetik können Menschen jeden Alters die Qualität der eigenen Bewegung, den persönlichen Handlungsspielraum und die Anpassungsfähigkeit im Alltag bearbeiten.

Tag der Pflege: Florence Nightingale (1820 bis 1910) war eine britische Krankenschwester, Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege, einflussreiche Reformerin des Sanitätswesens und der Gesundheitsfürsorge in Großbritannien und Britisch-Indien. Nightingale vertrat die Ansicht, dass es neben dem ärztlichen Wissen auch eigenständiges pflegerisches Wissen geben sollte. Ihr „Nightingale'sches System“ sah eine Ausbildung von Berufsanfängern vor allem durch erfahrene Pflegekräfte vor.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.