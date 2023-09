Brunn präsentiert seine Denkmale

Niederösterreich ist mit 35 Programmpunkten vertreten, einer davon findet in Brunn am Gebirge statt. Mit dieser Veranstaltung werden die Aufgaben des Bundesdenkmalamts als Behörde und Fachinstanz vermittelt und die Zusammenarbeit mit Eigentümerinnen und Eigentümern von Denkmalen als wichtige Partner bei der Erhaltung des österreichischen Kulturerbes präsentiert.

Brunn am Gebirge ist erstmals beim Tag des Denkmals dabei. Ausgehend von der denkmalgeschützten Pfarrkirche können alle Besucherinnen und Besucher in zwei Führungen Ortsgeschichte im öffentlichen Raum erleben. Um 10.30 Uhr hat Robert Krickl im Rahmen einer speziellen Kinder- und Familienführung Wissenswertes über die denkmalgeschützten Gebäude im historischen Ortskern erfahren. Um 15 Uhr startet eine Führung unter der Leitung von Manfred Car zu den zahlreichen Denkmalen in der Marktgemeinde.