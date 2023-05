Volles Programm, umfassende Vielfalt

Das Angebot besteht aus Konzerten und Straßenmusik auf öffentlichen Plätzen, kreativen Stadtspaziergängen, Auftritten an öffentlichen Orten in den Gemeinden, Tage der offenen Türen in den Musikschulen, Workshops, Projektarbeiten, Schnupperstunden, Instrumentenvorstellungen. Interessierte haben an diesen besonderen Tagen der Musik und Kunst die Möglichkeit, die Musikschule (bzw. Musik- und Kunstschule oder Kreativakademie) und deren Lehrende kennenzulernen. Geboten werden exklusive Einblicke in ein sehr vielfältiges Angebot in Form von Schnupperstunden oder Instrumentenvorstellungen. Die Musikschülerinnen und -schüler haben zudem an den Tagen der Musikschulen eine Plattform, um ihre Musikund Kunstaktivitäten zu präsentieren; so stehen an diesen beiden Mai-Tagen auch mehr als 50 Konzerte in ganz Niederösterreich auf dem Programm.

„Viva la Guitarre“ heißt es beispielsweise am Freitag um 18.30 Uhr in der Beethoven-Musikschule Mödling, wo Schüler der Klassen Judith Bernhart, Eva Ziller-Rafelsberger & Clemens Schmidt ein vielfältiges Best-of bieten. Die Franz Schubert-Musikschule Hinterbrühl/Gaaden/Wienerwald präsentiert sich mit „Straßenmusik“ beim Bauernmarkt in Hinterbrühl (Freitag, 10.30 Uhr, Samstag, 12 Uhr). Der Gemeindeverband der Musikschule Laxenburg und Biedermannsdorf umrahmt am Freitag um 18.30 Uhr die Maiandacht in der Kirche musikalisch. In der Franz Schmidt-Musikschule der Marktgemeinde Perchtoldsdorf steht am Freitag ab 14 Uhr eine Blockflötenpräsentation mit Flora Csejtei und Simone Finster am Programm. Die Musikschule Brunn am Gebirge - Maria Enzersdorf spielt am Freitag um 17 Uhr beim „Konzert in den Arkaden der Südstadt“ auf, die Musikschule Vösendorf präsentiert am Samstag um 16 Uhr am Kirchenplatz 2 das Beste aus Klassik, Pop und Jazz. „Geige trifft Tuba“ heißt es am Samstag ab 17 Uhr im Migazzihaus in Wiener Neudorf.

Das komplette Programm gibt es unter

www.mkmnoe.at.

