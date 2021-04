Harald Unger, Geschäftsführer der „Pasta Gastronomie-Betriebsgesellschaft m.b.H.“ in der Enzersdorfer Straße 14, ist seit der Vorwoche in aller Munde. Er hat in einem Schreiben an Bundeskanzler Sebastian Kurz, ÖVP, und das Gesundheitsministerium gebeten, die Möglichkeit, Take-away-Speisen ausgeben zu dürfen, bis 20 Uhr auszuweiten.

NOEN

„Wie so viele Gastrobetriebe sind wir wirtschaftlich gesehen am Limit und das Einzige, was zumindest einen kleinen Teilbetrag zur Deckung unserer Fixkosten beisteuert, ist der Abholservice“, berichtet Unger. Aber auch das reiche nicht mehr aus, die Pleitewelle habe bereits begonnen. Deshalb appelliert Unger, einer aus seiner Sicht „epidemiologisch unbedenklichen“ Lockerung zuzustimmen: „Bitte verlängern Sie den Zeitraum, in der die Abholung von Speisen und Getränken erlaubt ist, von 6 bis 20 Uhr. Das Ende um 19 Uhr ist einfach zu früh – vor allem für berufstätige Menschen.“

Bestellungen müssen abgewiesen werden

Täglich müsse man ab 18.30 Uhr zahlreiche Bestellungen ablehnen, um eine pünktliche Schließung zu gewährleisten. Ganz zu schweigen „von Bestellungen, die zwischen 19 und 20 Uhr reinkommen und riesiges Umsatzpotenzial bergen“. Unger hält die Corona-Schutzmaßnahmen „prinzipiell für wichtig, doch eine massive Ungerechtigkeit gegenüber der Gastronomie“. Viele Kolleginnen und Kollegen würden seine Meinung teilen.

Das Anliegen ist nachvollziehbar

Mario Pulker, Obmann des Fachverbandes der Gastronomie, sieht Schwarz, zumal das Gesundheitsministerium in den Verhandlungen eine Verlängerung dezidiert ausgeschlossen habe; mit dem Hinweis auf die Ausgangssperre ab 20 Uhr. Und im ersten Entwurf sei Take-away überhaupt nicht vorgesehen gewesen, was der Fachverband zumindest verhindern konnte.

Für Wirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Erich Moser aus Hinterbrühl ist der Vorstoß Ungers „menschlich durchaus verständlich, in der Sache leider nicht durchsetzbar“. Zudem sei die Thematik eine österreichweite, womit bezirksweise Lösungen oder Ausnahmen kaum durchführbar wären.

Hoffnung liegt wohl auf Mai-Öffnung

Mödlings Wirtschaftsstadtrat Gert Zaunbauer, ÖVP, ist in erster Linie „stolz auf die Mödlinger Betriebe, die sich trauen, eine richtige und wichtige Forderung zu äußern“. Doch auch Zaunbauer weiß, dass der Wunsch wohl ein Frommer bleiben wird: „Das 19-Uhr-Limit war so etwas wie eine rote Linie des Gesundheitsministeriums, über die wir nicht drüber kommen werden.“

Was bleibe, sei, bis Mai durchzuhalten und auf eine möglichst rasche Öffnung der Gastronomie zu hoffen.