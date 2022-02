Kathi aus Maria Enzersdorf erobert die Starmania-Bühne

Helga B. Matzka und Reinhart Gabriel („Commutainment“) haben 2002 „Österreichs großen Gesangswettbewerb The Voice“ ins Leben gerufen. Bis 2019 kürte eine Promi-Jury vor allem in der Shopping City Süd die Siegerinnen und Sieger. Unter anderem war der Contest für Michelle Luttenberger (2004) – Luttenberger*Klug -, „Unbreakable“ James Cottriall (2009) und die spätere Song-Contestteilnehmerin Natalia Kelly (2011) – Karriere-Sprungbrett.

2013 wagte die damals 20-jährige Kathi Stiedl, Tochter des Mödlinger Welt-Rekordkarikaturisten Reini Buchacher, den Sprung auf die „The Voice“-Bühne und schaffte es in Halbfinale. 2014 kam Kathi nicht über die 1. Show hinaus. Aller guten Dinge sind drei - 2016 sang sich die Maria Enzersdorferin erneut ins Halbfinale.

Die Musik ließ sie nicht los. Stiedl absolvierte eine Vocal-Coach-Ausbildung, studierte Instrumental- und Gesangspädagogik (Hauptfach: Pop-Gesang, Schwerpunktfach: Jazz-Gesang) am Vienna Konservatorium – schloss selbiges mit ausgezeichnetem Erfolg ab, ist als Sängerin der Bands „Prime time“ und „Bourbon Mint“ sowie als Solo-Künstlerin „KARA“ zu hören.

2021 hat Kathi zu ihrem persönlichen „Why not? – Jetzt oder nie!“-Jahr erkoren. Sie hat ihre erste Single („Kind und Queen“) samt Video herausgebracht, den Job als Assistentin in einer Anwaltskanzlei aufgegeben und sich als Vocal-Coach selbstständig gemacht: „Es ist der Zeitpunkt gekommen, das zu machen, was einem wirklich am Herzen liegt“, verrät sie im NÖN-Gespräch.

Gesang und Emotionen sollen Aufstieg sichern

Jetzt will sie an ihrem Bekanntheitsgrad schrauben und hat sich bei der ORF-Show „Starmania 22“ beworben. Mit Erfolg: Die Maria Enzersdorferin ist mit dabei und eine von 28 Starmaniacs, die um die Gunst des Publikums und der Jury rittern werden. Kathi ist gleich in der ersten Staffel am Freitag, 4. März um 20.15 Uhr auf ORF1 dran. Den Song, den sie performen wird, darf sie noch nicht verraten.

Punkten will sie „mit Gesang und Emotion. Der Erfolg klappt nur mit diesen beiden Eigenschaften“, ist Kathi überzeugt. Apropos Jury: Da könnte Kathi auf eine Bekannte treffen – wiewohl in verteilten Rollen. Denn Popmusikerin Tina Naderer (25) wird als Gastjurorin im Einsatz sein. Die Ebergassingerin stand 2013 im „The Voice“-Finale und wurde 2016 Zweite. Im Semifinale sang sie damals „gegen“ Kathi.

Die Erwartungshaltung? „Ich bin in der Show dabei, also habe ich schon gewonnen. Ein großes Ziel habe damit ich erreicht. Aber natürlich will ich so weit kommen wie möglich.“

