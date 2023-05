Von Macbeth bis Lady Gaga: Theater im Perchtoldsdorfer Gym

Größer konnte der schauspielerisch-musikalische Bogen gar nicht sein, den zwei Klassen des Musischen Realgymnasiums Perchtoldsdorf auf die Bühne des Kulturzentrums brachten: Da gab es Kurzfassungen von William Shakespeares „Macbeth“ und Andreas Gryphius’ „Absurda Comica oder Herr Peter Squenz“, die szenische Interpretation einer Fuge von Johann Sebastian Bach und eine Castingshow, in der Künstlerinnen und Künstler verschiedenster Epochen ein gemeinsames Werk schreiben sollten.

Die Schülerinnen und Schüler der 5a zeigten eindrucksvoll, dass sie sowohl in einer englischen Tragödie als auch einer deutschen Komödie glänzen können: Geht es doch bei William Shakespeares „Macbeth“ um dessen Aufstieg vom königlichen Heerführer zum König von Schottland, die Morde, die er dafür selbst begeht oder in Auftrag gibt, und schließlich um seinen Fall. Eine echte Herausforderung, den vielgespielten Klassiker auf eine halbstündige Fassung zu kürzen, was die Klasse im Englischunterricht bravourös meisterte.

Beim Stück des Barockautors Andreas Gryphius wiederum ist der Titel Programm: Er verpackt eine derbe Handwerkerfarce, der Ovids Geschichte von Pyramus und Thisbe zugrunde liegt, in eine aristokratische Rahmenhandlung. Die jungen Künstlerinnen und Künstler ernteten mit ihren selbst gebastelten Kostümen und Requisiten und der großen Spielfreude viel Applaus.

Die Frage: Was macht gute Musik aus?

Als Beispiel aus dem Unterrichtsfach „Musische Praxis“, das in der Oberstufe des Musischen Realgymnasiums unterrichtet wird, gaben die Schülerinnen und Schülern der 6a dem Publikum „Nachhilfeunterricht“ in Sachen Polyphonie. Der begann mit dem gemeinsamen Singen des bekannten Kanons „Bruder Jakob“ und endete mit der szenischen Interpretation einer Fuge von Johann Sebastian Bach.

Den umjubelten Schlusspunkt des Abends bildete „P‘dorf sucht den Supersong“: Musikerinnen und Musiker aus unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen – von Händel bis Eminem, Wolfgang Amadeus Mozart bis Helene Fischer, Ludwig van Beethoven bis Lady Gaga – hatten die Aufgabe, gemeinsam ein Lied zu schreiben. Gespickt mit Originalzitaten ging es in der Diskussion teilweise heiß her und sorgte für viel Gelächter im Saal.

Thisbe (Helena Kutter) beklagt vor adeligem Publikum den Tod ihres geliebten Pyramus (Sophie Hofbauer). Fotos: BG/BRG Perchtoldsdorf Foto: NOEN

Maria Zakaryan als Michael Jackson legt einen Super-Auftritt hin. Foto: NOEN

