Bezirk Mödling: Eine ganze Nacht lang tanzen

Im Zuge dieser Veranstaltung öffnen zahlreiche Mitgliederstudios ihre Türen für interessierte Besucherinnen und Besucher, gewähren Einblicke in den Tanzstudiobetrieb und bieten spannende Aufführungen und Events an. Interessentinnen und Interessenten können aus dem reichen Angebot ihre persönlichen Highlights wählen und auf freiwilliger Spendenbasis alle teilnehmenden Tanzstudios besuchen. Im Bezirk Mödling nehmen „Die Tanzerei“ in Perchtoldsdorf und „Indeed Unique“ in Mödling daran teil, im Nachbarbezirk Baden die „Beyond Bühne“. Die Lange Nacht beginnt um 16 Uhr und endet um 23 Uhr.

Weitere Infos: http://langenacht.tanzstudios.at/