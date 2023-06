Mödlinger Stadtbad setzt auf Umweltbewusstsein

Das Stadtbad Mödling präsentiert sich in der neuen Freibad-Saison von seiner besten Seite. Umweltbewusstsein wird hier großgeschrieben. So werden in der Kantine ausschließlich die Mödlinger Mehrwegbecher ausgegeben und somit die Müllbelastung verringert. Dank der praktischen Taschenbecher, die beim Eingang kostenlos verteilt werden, können auch die Zigarettenstummel korrekt entsorgt werden und verschandeln nicht die schöne Liegewiese im Stadtbad. Auch die korrekte Mülltrennung ist dank der Müllinseln mit verschiedenen Behältern möglich. Diese sind verteilt am gesamten Areal zu finden.

Stadtbadleiter Mehmed Alajbeg und Markus Gilly, SPÖ, Stadtrat für städtische Betrieb, ist es wichtig, dass das Bad auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz setzt. Vizebürgermeisterin und Abfallwirtschafts-Stadträtin Franziska Olischer, ÖVP, freut sich gemeinsam mit Abfallberaterin Daniela Jordan vom GVA Mödling über die Initiativen im Stadtbad. Die Abfallberaterin wird im Sommer zusätzlich an einigen Tagen Workshops und Infostände im Stadtbad betreuen, um die korrekte Mülltrennung allen Besucherinnen und Besucher in Erinnerung zu rufen.

Linktipp:www.stadtbad-moedling.at