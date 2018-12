Seit Montag ist die Volksbank-Filiale am Marktplatz Geschichte. Das komplette Team ist nach Wien-Liesing in die Filiale am Liesinger Platz übersiedelt. Ebendort wurde ein Kompetenzcenter eingerichtet.

Katharina Schratt bedauert, dass es in der Volksbank-Filiale Hinterbrühl keine Ansprechpartner mehr gibt. | Schätzle

Auch die Volksbank-Filiale Hinterbrühl wurde abgespeckt; sie ist nur noch Selbstbedienungsstandort. Die Mitarbeiter sind im Kompetenzcenter Mödling am Freiheitsplatz tätig.

Martin Heilinger, verantwortlicher Regionaldirektor für das Industrieviertel, erklärt die Strategie dahinter: „In unserer Verantwortung allen Kunden und auch der Jugend gegenüber, liegt es, ein akzeptables Filialnetz für Beratungstermine anbieten zu können. Das Tagesgeschäft unserer Kunden wird zum überwiegenden Teil über Internetbanking und Selbstbedienungsgeräte erledigt.“

Beratungskompetenz an zwei Standorten

Durch die Öffnung der Kassa während fünf Tagen und Beratungszeiten von 8 Uhr bis 18 Uhr in den Filialen Mödling und Wien-Liesing werde man „noch aktiver auf unsere Kunden zugehen können. Unternehmenskunden, Privatkunden und Private-Banking-Kunden erhalten an beiden Standorten die gesamte Beratungskompetenz“, betonte Heilinger.

Laut einer Studie von Deloitte nutzen nur mehr rund zwei Prozent der Kunden die Bankfilialen in Österreich für das laufende Geschäft. „Damit gehen zunehmend mehr Banken den Schritt einer Konzentration des Bankstellennetzes. Im internationalen Vergleich gibt es in Österreich dreimal mehr Filialen als in England oder Skandinavien“, macht Heilinger deutlich. Die negative Zinslandschaft, Digitalisierung und die großen Einlagenbestände ließen Banken ihre Geschäftsmodelle überdenken.