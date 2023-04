Anne Frank fällt im November in Mödling aus

Mit der Welturaufführung des Musicals „Anne Frank“ ist dem „teatro“-Ensemble rund um Intendant Norberto Bertassi anlässlich des „Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust“ am 27. Januar ein Riesenerfolg gelungen.

Hoffen auf einen Sponsor

Rasch war die Idee geboren, das Stück zum 85. Jahrestag der Novemberpogrome 1938 – in der Nacht von 9. auf 10. November wurde auch die Mödlinger Synagoge in der Enzersdorfer Straße ein Raub der Flammen – wieder aufzunehmen. Doch daraus wird nichts: „Nach vielen eingehenden Überlegungen, muss ich aus finanziellen Gründen absagen“, bedauert Bertassi: „‚teatro‘ kann das nicht mehr stemmen. Es ist sehr traurig, aber ich muss diese Entscheidung leider treffen.“ Für die Jänner-Vorstellungen habe es eine Extra-Förderung des Landes gegeben, der Zuschuss habe trotzdem nicht gereicht, um alle Ausgaben abzudecken, erklärte Bertassi. Womit feststehe, dass für eine derartige Produktion eine größere Location als die Stadtgalerie notwendig sei. „Ich bin in Gesprächen mit der Stadtgemeinde Mödling, ob sich im November vielleicht eine konzertante Aufführung finanziellumsetzen lässt“, klammert sich Bertassi an einen Strohhalm: „Oder es findet sich noch ein Sponsor.“

Sommerproduktionen sind nicht betroffen

Die bessere Nachricht: Die Sommerproduktionen – „Anne of Green Gables“ (ab 15. Juli im Stadttheater Mödling) und „Cinderella“ (ab 22. Juli) – stehen unverändert am Spielplan, die Proben haben zu Ostern begonnen. Das „Anne“-Team ist dafür vorerst in einem Tanzstudio in Wien-Landstraße zu Gast, „Cinderella“ am Gretel Sätz-Steig in Mödling. „Beide Aufführungen werden super“, verspricht Bertassi, „heuer sind viele Neue dabei. Und alle sind großartig.“ Die Premieren sind bereits ausverkauft, freut sich Bertassi.

Die Sommerproduktion Cinderella findet statt, die Proben haben bereits begonnen. Foto: www.teatro.at

