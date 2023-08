Auslastungs-Motor stotterte nur kurz

Achtmal stand „Cinderella“, das lustige, romantische, schwungvolle Musical – vor allem für die jüngsten Fans – in der Bearbeitung von Norbert Holoubek und Peter Faerber sowie der Musik von Norberto Bertassi und der musikalischen Leitung von David Schieber am teatro-Spielplan. Zehnmal berührte die Geschichte des Waisenkindes „Anne of Green Gable“ (Buch & Regie: Norbert Holoubek, Musik: Norberto Bertassi, musikalische Leitung: Walter Lochmann) das Publikum.

„Nicht eine kleine und eine große, sondern zwei künstlerisch hochwertige und gleichwertige Produktionen“, betont Bertassi. Beide Stücke seien hervorragend aufgenommen worden, allerdings „leider mit Verzögerung“, resümiert der teatro-Gründer und Intendant im NÖN-Gespräch: „Man muss sich offensichtlich damit abfinden, dass die Menschen die Tickets nicht mehr lange vorher, sondern kurzfristig kaufen. Die Mundpropaganda setzt spät ein“. Deshalb habe man heuer aufgrund des anfangs schleppenden Kartenverkaufs keine Zusatzvorstellungen angesetzt. „Schade für all jene, die wir enttäuschen mussten. Die letzten beiden Wochenenden waren alle ausverkauft.“ Ersten Berechnungen zufolge lag die Gesamtauslastung bei weit über 90 Prozent. „Die Begeisterung beim Publikum war groß“, freute sich Bertassi, „der Applaus, die Standing Ovations waren alles andere als normal, sie waren besonders herzlich und enthusiastisch“.

Die berühmte Holzpuppe und der Nibelungenheld warten

Die Sommerproduktionen 2024 stehen fest. „Pinocchio“ in einer Neufassung (2016) und mit vielen neuen Songs mit Joel Gradinger in der Titelrolle. Und eine „Siegfried“-Welturaufführung mit Benjamin Oeser (Otto Frank in der Anne Frank-Produktion) in der Heldenpartie. Autor Norbert Holoubek sei es ein Anliegen gewesen, auch einmal ein wenig ins Fantasy-Genre vorzudringen, erzählt Bertassi. Und nachdem Fantasie schon bei „Anne of Green Gables“ omnipräsent war, fiel die Zustimmung zur Stückauswahl nicht schwer.

"Schneewittchen" Katharina Leitgeb und die sieben Zwerge nehmen es am 8. und 9. September in Wiener Neudorf erneut mit der bösen Königin auf. Foto: Dworak

Lange muss man auf die nächste teatro-Vorstellung nicht warten. Schon am 8. und 9. September kommt es jeweils um 16.30 Uhr im Franz Fürst-Freizeitzentrum in Wiener Neudorf zu einer Wiederaufnahme der 2022er-Erfolgsproduktion „Schneewittchen“ (Buch und Regie: Peter Faerber). Tickets im Bürgerservice und tickets.wiener-neudorf.gv.at

Am 9. Dezember erfolgt dann der Startschuss zur obligaten „Weihnachtsgeschichte“-Serie in der Stadtgalerie.

www.teatro.at