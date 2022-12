Die nächste Premiere: "Anne Frank" in Mödling

Werbung

Während der „Weihnachtsgeschichte“ ist vor „Anne Frank“. Die Idee, die teatro-Intendant Norberto Bertassi schon länger in sich trug, wird in der Stadtgalerie Realität: die Welturaufführung von „Anne Frank“ anlässlich des Holocaust Days am 27. Jänner.

„Ich habe das Stück in einem kleinen Theater in Rom gesehen –natürlich auf Italienisch“, erzählt Bertassi. Die 1:1-Übertagung ins Deutsche habe nicht geklappt, also hat Norbert Holoubek ein völlig neues Buch geschrieben, Walter Lochmann die Musik von Raffaele Paglione, den Bertassi aus seiner „Elisabeth“-Zeit kenn, adaptiert.

Am Sonntag haben sich die Darsteller erstmals in Mödling getroffen. Fast vollzählig, drei mussten krankheitsbedingt passen, darunter auch „Anne“ Juliette Khalil. Fast das gesamte Ensemble ist teatro-erprobt, der Großteil ist auch in der „Weihnachtsgeschichte“ engagiert.

Neu dabei ist Veronika Rivo – sie bildet gemeinsam mit der Perchtoldsdorferin Isabell Pannagl das „Rosabell“-Duo – und Lara Pauser (18) aus Strasshof, Vorjahresfinalistin bei „Die NÖN sucht das größte Talent“.

Durchaus Parallelen zur Gegenwart bemerkbar

Holoubek freut sich „auf neue Energie“ und auf die Erstaufführung des Stücks, das Parallelen zur Gegenwart – Stichwort: Ukraine-Krieg – aufzeigt: „Vorerst war für die Familie Frank alles so weit weg – und dann war sie mittendrin.“ Anne Frank sei eine starke Frau gewesen, die „bis zum Schluss nicht Opfer sein wollte und optimistisch geblieben ist“.

Im ersten Teil habe sich Holoubek „der heilen Welt in Frankfurt und Amsterdam, das die Familie mit offenen Armen empfangen hat“, gewidmet. Teil zwei konzentriere sich auf das etwa zweieinhalbjährige Leben im Versteck, das Anne „tapfer durchlitten hat. Es wird eine schöne, optimistische Geschichte mit starken Figuren“. Bertassi ergänzte: „Bei aller Tragik wird es kein depressives, sondern ein hoffnungsvolles Stück, das auch die Träume der Menschen zeigt“. Walter Lochmann ist als musikalischer Leiter überzeugt, dass „wir gemeinsam ein glaubwürdiges Bühnenstück entwickeln werden“.

Aktuell sind Aufführungen am 27., 28. und 29. Jänner terminisiert. Aufgrund der regen Nachfrage sind bereits mehrere Zusatzvorstellungen in Planung.

