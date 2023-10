teatro-Erfolgsproduktion Mödlinger Weihnachtsgeschichte: Mehr als Tradition

Der "Geist der gegenwärtigen Weihnacht", David Mannhart, mit "Scrooge" Peter Faerber. Foto: www.halmen.at

Werbung Knorr-Bremse Anzeige Innovativ für sichere Mobilität

D ie legendäre Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens ist auch in der teatro-Fassung eine Erfolgsgeschichte. Sie gehört in Mödling zur Adventzeit wie der Duft von Lebkuchen und Punsch. Seit acht Jahren ist die Weihnachtsgeschichte in der Stadtgalerie Fixpunkt im Mödlinger Adventzauber.