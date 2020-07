Zum Künstlerischen: Bei der aktuellen teatro-Musicalproduktion „Tom Sawyer und Huckleberry Finn“ sind die „Papageno Award“-Gewinner aus dem Jahr 2019 wieder vereint.

Mit „Alice im Wunderland“ konnten sie 2019 sechs Auszeichnungen abräumen. Lorenz Pojer (16) aus Guntramsdorf, der mit dem Anerkennungspreis „Goldener Vogel“ für seine Rollen ausgezeichnet wurde, wird als „Tom Sawyer“ schauspielerisch und gesanglich glänzen.

"Huckleberry Finn" Moritz Mausser (20) aus Baden wurde im Musical "Alice im Wunderland" für die „Beste Nebenrolle“ mit einem „Papageno Award“ ausgezeichnet. Dieser Award für die Rolle des „Hutmacher“ reiht sich zu seinem „Goldenen Vogel“ ein, den er schon im Regal stehen hat. Nina Hafner (18) aus Münchendorf, Hauptdarstellerin als „Alice“, wurde für die „Beste Hauptrolle“ mit dem Papageno Award ausgezeichnet und spielt heuer „Becky“.

Wieder mit dabei ist die Setareh Eskandari (20), die 2019 mit dem Anerkennungspreis „Goldener Vogel“ ausgezeichnet wurde und eigentlich aus dem Opernfach kommt. Ebenfalls zu sehen und zu hören ist mit Tobias Hornik-Steppan (13) ein bereits erfahrener Lokalmatador, der beim vorjährigen „Die NÖN sucht das größte Talent"-Bewerb Silber geholt hat. Auch aus Mödling kommen Milena Mörkl (13) in der Rolle der „Missy“ und Jan Wetzel (13) als „Billy Fisher“.

teatro/Helmut Rasinger Freuen sich auf die Premiere: Moritz Mausser (Huck Finn), Lorenz Pojer (Tom Sawyer), Nina Hafner (Becky), Nicolas Vinzenz (Indiana Joe) und Tobias Hornik (Ben) - stehend v.l. - mit Milena Möckl, Setareh Eskandari und Jan Ungar

Nicht zu vergessen auf Norberto Bertassi, der als Intendant einen „Papageno Award für die „Beste Produktion“ bekommen hat. Er hofft, dass man mit "Tom Sawyer & Huckleberry Finn" an die Erfolge der Vorjahre anschließen kann. Ihm zur Seite stehen Walter Lochmann als musikalischen Leiter und Norbert Holoubek als Regisseur.

Zum Thema Sicherheit: Corona-bedingt wird nichts dem Zufall überlassen, betonte Bertassi. Die Vorstellung an sich könne mit genügend Abstand zum Nebenmann/frau genossen werden. Sonst gilt "Maskenpflicht, sobald man sich vom gekennzeichneten Sitz erhebt. Bei den beiden Eingängen wird Fieber gemessen. Wir haben 15 zusätzliche Mitarbeiter engagiert, die alles kontrollieren". Man nehme alle Sicherheitsmaßnahmen sehr ernst und stehe diesbezüglich mit dem Land NÖ in Verbindung. "Wir freuen uns schon sehr auf die Vorstellungen", ergänzte Bertassi. Auch in der heuer so schwierigen Saison.

Ab nächster Woche übersiedelt die Crew zu den finalen Proben in die Europahalle, wo man auch als Darsteller über viel Platz verfügt: "Die Bühne ist 70 m² groß."

Welturaufführung ist am Freitag, 14. August, Vorstellungen gibt's bis 30. August.

Alle Infos, auch was Tickets betrifft: www.teatro.at