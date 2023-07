Cinderella passt garantiert in den Schuh

Am Samstag um 14.30 Uhr steht im Mödlinger Stadttheater nach „Anne of Green Gables“ die zweite sommerliche teatro-Premiere an: „Cinderella“. Autor Norbert Holoubek hat die Story rund um Aschenputtel dem Grunde nach nicht verändert, sondern um vier herrlich wienerisch-goscherte Tauben und drei süße Mäuse ergänzt. Stiefmutter und -schwestern sind auch in Mödling bitterböse; was nichts nützt, denn dank des Feen-Trios kommt Prinz Giacomo schlussendlich zu der Frau, dessen Schuh er nach dem Ball gefunden hat.

Jede einzelne Rolle ist top-besetzt, Choreo (Beatrix Gfaller) und Musik (Norberto Bertassi, musikalische Leitung: David Schieber) sind mitreißend, die Kostüme (Brigitte Huber) umwerfend. Zudem lässt Regisseur Peter Faerber das Märchen Märchen bleiben und verpackt alles in eine kurzweilige Fassung.

Eine erste NÖN-Kurzkritik nach der Hauptprobe: Kein Stück – wie eigentlich geplant – für die Jüngsten, sondern für alle, die beste Unterhaltung suchen. Tipp: Den Nachmittag genüßlich mit „Cinderella“ beginnen und danach für „Anne of Green Gables“ sitzenbleiben. teatro im Stadttheater Mödling macht‘s möglich.

www.teatro.at