Mödlinger „Weihnachtsgeschichte“ steht vor 80. Vorstellung

„Bereits im achten Jahr“, freut sich teatro-Gründer und Intendant Norberto Bertassi: „Kaum zu glauben, aber wir spielen heuer schon die 80. Vorstellung.“ Und er verspricht den eingefleischten Fans durchaus Abwechslung: Unter anderem hat Brigitte Huber neue Kostüme parat, zudem gibt es auf der Besetzungsliste einige Änderungen: Michael Zallinger, aktuell in der Marcus Strahl-Produktion „Der Brandner Kaspar und das ewige Leben“ auf Tour, übernimmt den Part des jungen Scoorge. Der gebürtige Oberösterreicher, der in der Mödlinger „Tom Sawyer“-Aufführung in der Europahalle 2020 zweimal eingesprungen war, kann es kaum erwarten: „Das ist für mich die beste Einstimmung auf Weihnachten.“ Auch für Lena Mausser gehört die Weihnachtsgeschichte „einfach dazu, sonst kommt bei mir keine Weihnachtsstimmung auf“. Lena gehört gemeinsam mit „Scrooge“ Peter Faerber, „Vater Scrooge“ Norberto Bertassi und dem „Geist der zukünftigen Weihnacht“, Alexander Hoffelner, zu den Urgesteinen – das Quartett gehört seit Beginn dem „Weihnachtsgeschichte“-Ensemble an.

Der 14-jährige „Eby“ Joel Rasinger hat „jedes Jahr Riesenfreude“, wenn er auf der Bühne steht. Peter Faerber hat sich „schon vor Jahren von festen Engagements gelöst, damit ich nicht jeden Abend in derselben Produktion auf der Bühne stehen muss. Bei der Weihnachtsgeschichte ist das völlig anders: Ich habe auch im achten Jahr noch nicht die Nase davon voll“.

Autor und Regisseur Norbert Holoubek hat sich „traditionell Anfang November mit Weihnachtsliedern auf den Advent eingestimmt“, Walter Lochmann, bewährter musikalischer Leiter der Produktion, lässt einmal mehr nicht unerwähnt: „Ja, wir leisten uns Livemusik. Das hat im Gegensatz zu Playback den Vorteil, dass man mit den Akteuren interagieren kann.“

Sprungbrett für die große Karriere

Bertassi bedankte sich beim gesamten teatro-Team für „die jahrelange Treue“ und brachte zum Ausdruck, dass man es nach 25 Jahren geschafft habe, nicht nur in Mödling gehört zu werden: „Bei uns hat man die Chance, eine große Karriere zu starten. Moritz Mausser, der noch vor wenigen Jahren auch den jungen Scrooge gesungen hat, hat das bewiesen: er steht jetzt als Falco auf der Bühne und macht das großartig. Er ist Vorbild für viele unserer jungen Talente.“

Für Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, gehört die teatro-Weihnachtsgeschichte nicht nur zur Tradition, sondern „fast schon zum Brauchtum. Die Produktion zeigt keine Spur von Abnützung“. Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, ergänzte: „Mödling hat sich als Kulturstadt längst etabliert. teatro ist dabei fixer Bestandteil.“ Doris Pikisch, Betreiberin der Stadtgalerie, hat ebenfalls gute Nachrichten parat. „Es ist beachtlich, wie gut der Kartenvorverkauf läuft.“ Bertassi & Co können durchaus eine Zusatzvorstellung einplanen. Premiere ist am Montag, 9. Dezember, weitere Vorstellungen gibt’s bis 23. Dezember.

