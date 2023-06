Qualität ist oberstes Gebot

„Die teuersten Karten sind am schnellsten weg. Auch heuer. Das zeigt, dass die Besucherinnen und Besucher wissen, dass sie bei uns Qualität bekommen.“ teatro-Intendant Norberto Bertassi ist auch im 25. Jahr des Bestehens seines Vereins, der nach wie vor „Musiktheater für junges Publikum“ im Namen trägt, „nervös“. Denn trotz aller Förderungen sind zwei (Sommer-)Produktionen kaum kostendeckend zu stemmen. Das „Ausverkauft“-Schild an der Ticket-Kassa gewinnt immer mehr an Bedeutung. Alles in allem ist angerichtet.

Mit „Anne of Green Gables“ steht „eine absolute Lieblingsgeschichte von mir am Programm“, freut sich Autor und Regisseur Norbert Holoubek auf die Aufführungen (Premiere im Stadttheater ist am 15. Juli). „In Japan, Kanada und Schweden wird das Stück gefeiert, bei uns ist es gänzlich unbekannt.“ Auch dank der Musik aus der Feder von Bertassi und Walter Lochmann ist man zuversichtlich, Anne – die Geschichte des Waisenkindes, das sich den Kritikern mit Fantasie entgegenstemmt – auch hierzulande bekannt zu machen. Lili Beetz hat nach 2019 („Heidi“) erneut die Titelrolle inne. „Ich kann mich mittlerweile total in die Rolle hineinversetzen. Auch die Musik ist toll. Ich bin jetzt schon Fan des Stücks.“

Welchen Ruf teatro mittlerweile genießt, zeigt ein Beispiel. Mit Katharina Lochmann und Birgit Arquin wechseln Musical-Profis von der Cats-Bühne ins Stadttheater Mödling. „Ich habe mir im Vorjahr Robin Hood angesehen, war begeistert und habe mich gefragt, warum ich da nicht dabei bin“, schmunzelte Arquin. Gesagt, getan: Heuer ist sie bei „Anne of Green Gables“ als Profi mit dabei.

„Cinderella“ (ab 22. Juli im Stadttheater) ist die zweite Produktion, die in etwas abgespeckter Version bereits am 4. Juli in der Therme Lutzmannsburg Premiere feiert. Das Textbuch stammt von Norbert Holoubek und Peter Faerber, der auch Regie führt. Die Titelrolle übernimmt mit Emily Fisher ein teatro-Talent: „Wir haben ein cooles Ensemble, davon lebt Musical.“ Sie freue sich auch auf „Tauben, die Wienerisch reden“ und Stiefschwestern und Stiefmutter, die Walzer im Vier-Vierteltakt tanzen müssen. Faerber ist fast sprachlos: „Auch, wenn mein Team sehr jung ist: sie arbeiten derart professionell wie ich es noch nie erlebt habe.“

Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, attestiert teatro „internationalen Musicalstandard“, für Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, ist das Team rund um Norberto Bertassi „wichtiger Bestandteil des Kulturangebots“.

Renate Harter wird in beiden Produktionen für die perfekte Maske sorgen, Brigitte Huber die Kostüme zaubern, Katharina Strohmayer (Anne) und Beatrix Gfaller (Cinderella) haben die pfiffige Choreo einstudiert.