Weihnachtsgeschichte: Scrooge ist wieder böse in Mödling

Auch im siebenten Jahr ist die „teatro-Weihnachtsgeschichte“ frei nach dem Klassiker von Charles Dickens ein Renner. Die Vorstellungen in der Stadtgalerie sind ausverkauft, „wir haben bereits drei Zusatzvorstellungen eingeschoben“, freut sich Intendant Norberto Bertassi. Und auch da gibt es nur noch mehr wenige Tickets.

Premiere ist am Samstag, Derniere am 23. Dezember.

Das Ensemble inklusive des Leading Teams ist ein bewährtes: „Belle“ Anna Fleischhacker und „Ebenezer“ Nikolas Vinzenz zählen trotz ihres jugendlichen Alters (beide feierten vor Kurzem ihren 20. Geburtstag) zu teatro-Fixgrößen; ebenso wie „Mr. Scrooge“ Peter Faerber, „Nichte Laureen“ Emily Fisher, „Mrs. Cratchit“ Lena Mausser, „Rosemary Fezziwig“ Corinna Schaupp und die Geister Setareh Eskandari und Alexander Hoffelner. Als „Geist der gegenwärtigen Weihnacht“ feiert Starmania-Finalist David Mannhart ein teatro-Comeback, lässt Intendant Norberto Bertassi nicht unerwähnt.

Anerkennungspreis als „Wertschätzung“

Bertassi hat den von ihm 1999 gegründeten „Verein zur Förderung des Musiktheaters für junges Publikum“ auch beim NÖ Kultursponsoringpreis „Maecenas“ vertreten, wo „teatro“ den Anerkennungspreis für Produktionen in den Jahren 2020 (Tom Sawyer und Huckleberry Finn), 2021 (Little women, Bambi) sowie 2022 (Robin Hood, Schneewittchen) erhielt. „Für uns ein Zeichen der Wertschätzung – und dass man unsere Arbeit überregional anerkennt“, ist Bertassi stolz.

Auf Weihnachtliches folgt Anne Frank-Musical

Weihnachtsruhe gibt es für Bertassi & Co nach dem letzten Vorhang am 23. Dezember nicht wirklich. Dann gilt die volle Schaffenskraft dem Endspurt zum neuen teatro-Musical „Das Tagebuch der Anne Frank“, das anlässlich des Holocaust-Tages (27. Jänner) viermal in der Stadtgalerie zu sehen sein wird: 27. bis 29. Jänner.

Mit Juliette Khalil in der Titelrolle. Die an der Volksoper Engagierte trumpfte als Sängerin beim Projekt „Red Bull Symphonic Seiler & Speer“ im Wiener Konzerthaus auf.

www.teatro.at

