Premiere für Anne mit stummem „e“

Anne of Green Gables ist im englischsprachigen Raum das, was Pippi Langstrumpf in Europa ist: ein Kinderbuch-Star. In Österreich gehört die Story, die von der kanadischen Autorin Lucy Maud Montgomery stammt und 1908 erschienen ist, zu den unbekannteren Werken. Das wollen teatro-Intendant Norberto Bertassi und Autor & Regisseur Norbert Holoubek ändern: Sie haben das Stück auf den Sommerspiel-Plan im Stadttheater Mödling gesetzt und machen deutlich: „Nach unseren Vorstellungen wird man Anne of Green Gables auch bei uns kennen“, haben die beiden ein hehres Ziel.

Nach der ersten Hauptprobe am Mittwochabend ist nicht unmöglich, dass dieses Ziel gelingen könnte. Das gesamte Team - egal, ob jung, routiniert, Laien oder Profis - leistet tolle Arbeit. Lili Beetz besticht in der Titelrolle des rothaarigen Waisenmädchens, das sich als vorerst unbeliebte Person in Avonlea durchsetzt. Ihr Temperament, ihre Fantasie helfen ihr, viele Unbilden zu überwinden und zur Respektsperson zu werden.

All das gepaart mit Musik (Balladen bis Rockiges) aus der Feder von Walter Lochmann und Norberto Bertassi, der schwungvollen Choreografie von Katharina Strohmayer und umwerfenden Kostümen von Brigitte Huber, womit keine Zweifel bestehen: die Premiere (=Welturaufführung) am Samstag kann kommen.

