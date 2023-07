Punktlandung für Anne auf Green Gables in Mödling

Jedes Jahr eine Welturaufführung – und das seit 25 Jahren. teatro-Gründer und Intendant Norberto Bertassi war einmal mehr „sehr stolz“ auf das bislang Erreichte; im Vorfeld der „Anne of Green Gables“-Premiere im Stadttheater Mödling ebenso „stolz und fasziniert vom Ensemble. Ich war so fasziniert über den Elan und die Freude, mit der alle dabei sind, dass ich bei der Generalprobe vor lauter Zuschauen auf meinen Auftritt vergessen habe“, schmunzelte Bertassi, der als „Matthew Cuthberth“ auch aktiv ins Bühnengeschehen eingreift. Nachdem er sich bei allen Sponsoren und der teatro-Familie bedankt hatte, übergab Bertassi das Mikrofon an Autor und Regisseur Norbert Holoubek.

Moritz Mausser mit seiner "Diana Barry" Anna Fleischhacker Foto: Dworak

Der langjährige teatro-Weggefährte verneigte sich vor allem vor den vielen jungen Talenten und machte deutlich: „Auch Kinder sind Profis.“ Sprach’s und bat Pauline Faerber auf die Bühne, die mit ihren neun Jahren erneut bei einer Produktion mit dabei ist. Was der frühe Einstieg auf die Bretter, die die (Theater-)Welt bedeuten, bewirken kann, wurde dem Premierenpublikum eindrucksvoll vor Augen geführt. Moritz Mausser, langjähriger teatro-Fixpunkt, hat mit seinen erst 23 Jahren den Sprung auf die große Bühne geschafft. Im Vorjahr noch als „King John“ in teatro-Robin Hood im Stadttheater Mödling zu sehen - auch heuer ist er noch für die Projektionen verantwortlich -, spielt er ab 7. Oktober im Wiener Ronacher in der „Vereinigte Bühnen Wien“-Produktion die Hauptrolle in „Rock me Amadeus – Das Falco-Musical“: „Das Feuer, das hier bei teatro beginnt, brennt weiter. Egal, ob hier im Stadttheater Mödling oder vor 11.000 Menschen vor Schloss Schönbrunn“, merkte Mausser an, der vor wenigen Tagen als „Erzherzog Rudolf“ in „Elisabeth“ seinen Auftritt hatte.

Gemeinderat Michael Danzinger, ÖVP, konnte nachvollziehen, wie es den Darstellern vor dem (Premieren-)Auftritt geht: „Ich bin vor 31 Jahren auch hier hinter dem Vorhang gestanden und hab' gehofft, dass die Politiker rasch mit ihren Reden aufhören.“ Die Schauspielerei ist für Danzinger „die schönste Sucht der Welt. Ohne Nebenwirkungen“. Kulturstadtrat Stephan Schimanowa, SPÖ, fasste sich kurz: „Norberto Bertassi hat mit teatro seit 2011 die Stadt Mödling kulturell und emotional belebt.“

Die Premiere war fulminant: Standing Ovations, Jubel und ein Blumenmeer auf der Bühne sprechen Bände. Und schon am Samstag steht mit „Cinderella“ die nächste teatro-Premiere an.

www.teatro.at

Norbert Holoubek (Autor, Regie), Katharina Strohmayer (Choreografie), Renate Harter (Maske), Walter Lochmann (musikalischer Leiter), Brigitte Huber (Kostüme), Intendant Norberto Bertassi, Beatrix Gfaller (Produktionsleiterin). Foto: Dworak

"Mrs. Barry" Sophie Blümel, "Miss Philipps" Antonia Tröstl, "Marilla Cuthberth" Katharina Lochmann und "Rachel Lynde" Birgit Arquin. Foto: Dworak

"Gilbert Blythe" Nicolas Vinzenz, "Tommy Sloane" Niklas Ott, "Jenny" Anna Hess und der langjährige teatro-Akteur Tobias Hornik-Steppan. Foto: Dworak

Die jüngste Akteurin: Pauline Faerber (9) als "Minnie May Barry". Foto: Dworak