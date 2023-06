Die Profis für die Schienen

Über 1.000 Straßenbahnen von Alstom aus Wien befördern täglich Passagiere weltweit umweltfreundlich. Zahlreiche dieser Fahrzeuge werden zudem mit Bremssystemen von Knorr-Bremse, Einstiegssystemen von IFE und Klimasystemen von Merak aus Niederösterreich ausgestattet. Gemeinsam leisten die Unternehmen somit einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung in Ostösterreich und sichern hochwertige Arbeitsplätze.

„Besonders stolz sind wir, dass wir aktuell gleich zwei Projekte in der Region umsetzen: Neue Garnituren für Wien und die Badner Bahn“, unterstreicht Jörg Nikutta, Geschäftsführer Alstom Österreich. Beim Betriebsbesuch bei Alstom in Wien-Donaustadt betont Oliver Schmidt, Vorsitzender der Geschäftsführung der Knorr-Bremse GmbH, die langjährige gute Partnerschaft und viele gemeinsame internationale Straßenbahnprojekte: „Wir schätzen Alstom als innovativen Partner und bedanken uns für den Einsatz, Technologie aus Österreich global zum Erfolg zu verhelfen.“

Klares Bekenntnis zu Österreich und den Standort Mödling

„Österreich ist ein attraktiver Standort, zu dem wir uns klar bekennen“, ergänzte Jörg Branschädel, Mitglied der Geschäftsführung der Knorr-Bremse GmbH. Nicht umsonst investiert das Unternehmen in den energieeffizienten, ressourcenschonenden Ausbau des Standorts und die Automatisierung der Produktion in Mödling, um den Standort langfristig abzusichern und die Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern.

Alstom ist Weltmarktführer im Bereich der smarten und nachhaltigen Mobilität. Der deutsche Knorr-Bremse Konzern, Weltmarktführer für Bremssysteme und führender Anbieter weiterer Systeme für Schienen- und Nutzfahrzeuge, ist mit zwei Standorten in Niederösterreich vertreten: Knorr-Bremse in Mödling entwickelt und produziert Schienenbremsen, Bremssteuerungen, Sandungssysteme und Wischersysteme für die Bahn, IFE mit Hauptsitz in Kematen/Ybbs ist Weltmarktführer bei Einstiegssystemen für Schienenfahrzeuge.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.