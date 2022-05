Maria Enzersdorf: Tempo 40 ist das neue 50

Werbung

Was in vielen Gemeinden schon gang und gäbe ist, hält nun auch in Maria Enzersdorf Einzug: Tempo 40. „Vor allem in der Johannesstraße und Gießhübler Straße haben wir mit der Senkung der Geschwindigkeit gute Erfahrungen gemacht, so dass wir diese Maßnahme auf das gesamte Gemeindegebiet ausdehnen“, erklärt Verkehrsreferentin Anneliese Mlynek von den „Aktiven“.

Auch in den Nachbargemeinden habe man gute Erfahrungen mit dem 40er gemacht. „Die Kreuzungen Johann-Steinböck-Straße – In den Schnablern und Franz Josef Straße – Hauptstraße waren immer wieder Unfallhäufungspunkte; zum Glück selten mit Personenschäden“, führt Mlynek aus. Zudem sei durch ein Gutachten festgestellt worden, dass die Geschwindigkeit in der Hauptstraße „sehr häufig überschritten wird“, erklärt die Gemeinderätin. Alexander Seger, Leiter der Fahrschule Fürböck aus Mödling, waren die noch verhüllten Verkehrstafeln aufgefallen. Er bezweifelt die Sinnhaftigkeit in einige Straßenzügen. „Ob eine Einführung von 40 In den Schnablern oder in der Johann Steinböck-Straße sinnvoll ist, ist für mich schwer nachvollziehbar, da es dort gute Sicht und viel Platz gibt.“

Flächendeckende Lösung bleibt Wunsch

Seger wünscht sich jedenfalls, dass „die Gemeinden eine flächendeckende Lösung suchen, denn unterschiedliche Regelungen sind immer schwer nach zu vollziehen. Die Österreicher wollen immer strenge Regeln, halten sich meist aber nicht daran“.

Warten auf das Go der Bezirkshauptmannschaft

Mlynek geht jedenfalls davon aus, dass „die Polizei nicht gleich strafen, sondern auf die veränderte Situation aufmerksam machen wird“.

Verhüllt seien die Tafeln deshalb, da die Gemeinde noch auf den offiziellen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Mödling wartet.

