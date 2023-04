248.000 Anzeigen wegen Raserei

„Der fast flächendeckende 40er, die Verkehrskontrollen und die hohe Dichte an Radargeräten sorgen im Bezirk Mödling dafür, dass die gesetzlichen Tempolimits gut eingehalten werden“, ist Andreas Cihlar, Stellvertretender Bezirkspolizeikommandant, zufrieden. Verkehrsschwerpunktaktionen, bei denen neben der Tempoüberwachung auch Alkohol- und Drogenkontrollen im Mittelpunkt stehen, stünden zudem am permanenten exekutiven Programm.

Schwerpunkte auch zur Bewusstseinsbildung

„Derzeit können wird sowohl im Ortgebiet als auch Freiland keinen relevanten Anstieg von Geschwindigkeitsmissachtungen erkennen“, sagt Cihlar. Er ergänzt: „Bei den Geschwindigkeitsmessungen geht es nicht nur darum Übertretungen zu ahnden, sondern präventiv Schutzmaßnahmen zu setzen, um das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer für die Gefahren durch zu hohes Tempo zu verdeutlichen.“ Insgesamt wurden im Vorjahr fast 10.500 Geschwindigkeitsübertretungen (Laser) zur Anzeige gebracht bzw. mit Organmandat geahndet.

15 Jahre Tempo 40 in Mödling

Es ist mittlerweile 15 Jahre her, als die Stadtgemeinde Mödling gemeinsam mit der Bezirkshauptmannschaft Mödling eine flächendeckende 40-km/h-Beschränkung im gesamten Ortsgebiet durchgebracht hat. Ziele dieser Verordnung waren, eine Vereinheitlichung und Vereinfachung der bestehenden unterschiedlichen Verordnungen (da ein 30er, dort ein 40er, hier ein 50er) herbeizuführen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und dem Umweltschutz Rechnung zu tragen. Dem (flächendeckenden) Mödlinger Beispiel sind im Laufe der Jahre unter anderem Perchtoldsdorf, Maria Enzersdorf und Gumpoldskirchen gefolgt.

Guntramsdorf überlegt Ausweitung der Zonen

In Guntramsdorf gilt auf einigen Gemeindestraßen im erweiterten Ortszentrum bereits 40 km/h. Wie sich diese Maßnahme bewährt hat, lässt die Gemeinde nun untersuchen. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit soll herausfinden, wie gut der 40er angenommen wird und welche Anpassungen vorgenommen werden müssten, erklärt Bürgermeister Robert Weber, SPÖ. Ebenso wird hinterfragt, „ob wir Tempo 40 eventuell sogar auf das gesamte Ortsgebiet ausweiten sollen“. Die Gemeinde habe jedenfalls „heikle Stellen im Ort erkannt“ und sich deshalb für dieses Gutachten entschieden. „Anlass für diesen Beschluss waren gewisse Gefahrenstellen. Es treten auch immer wieder besorgte Bürgerinnen und Bürger an uns heran, die meinen, dass zu schnell gefahren wird“, betont Weber.

Kritische Stellen werden nötigenfalls entschärft

Auch in anderen Orten im Bezirk werden Gefahrenstellen erkannt und entsprechend reagiert: In der Gemeinde Wienerwald hat Sittendorf die Verkehrszone vor der Schule durch eine Neugestaltung und ein Tempolimit von 30 km/h erfolgreich entschleunigt. In Gruberau wird eine Unfallhäufungsstelle beim Restaurant „Schusternazl“ durch Stopp-Tafeln – hoffentlich – bereinigt. „Um Staus und Behinderungen auf der Autobahn zu vermeiden, wird oft die Fahrt durch den Wienerwald gewählt. Wir haben ein erhöhtes Verkehrsaufkommen, aber es ist jetzt nicht so, dass dringender Handlungsbedarf herrscht“, weiß Ortschef Michael Krischke, ÖVP.

Keine Unfallhäufungen durch zu hohes Tempo

„Die Untersuchung der Unfallhäufungsstellen findet mit den vom Kuratorium für Verkehrssicherheit gelieferten Daten einmal im Jahr rückwirkend statt“, berichtet Bezirkshauptmann Philipp Enzinger. „Derzeit sind keine Unfallhäufungsstellen bekannt, welche auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen sind.“ Die (Gesamt-)Zahlen 2022 sprechen Bände: Im Vorjahr langten nicht weniger als 248.039 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen im Bezirk Mödling (Autobahnen, Freilandstraßen, Ortsgebiet) bei der Bezirkshauptmannschaft ein. „Der Großteil davon stammt mit Sicherheit von Geschwindigkeitsübertretungen auf Autobahnen und Schnellstraßen“, merkt Enzinger an.

