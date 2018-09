Als „Grinding“ wird das Aufrauen der Betonfläche bezeichnet, durch das die ASFINAG den von der A2 verursachten Verkehrslärm reduzieren möchte. Wie stark diese Reduktion ausfällt, ist noch nicht bekannt, denn das Verfahren wird erstmals in Österreich durchgeführt.

Für Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, ist das nichts anderes als „eine Alibi-Aktion. Seitens der ASFINAG wird das Grinding als Lärmschutzmaßnahme verkauft. Es gibt allerdings keine wirklichen Erfahrungswerte und kann deshalb in keiner Weise als Ersatz für längst notwendige zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen oder Temporeduktionen angesehen werden. Darüber hinaus wird das Grinding nicht dort gemacht, wo es eventuell notwendig oder sinnvoll wäre, nämlich im Bereich der Anrainer, sondern südlich und nördlich davon.“

Alt-Bürgermeister Christian Wöhrleitner, SPÖ, möchte die Resultate der Maßnahme abwarten: „Messungen vor und nach der Durchführung dieser Maßnahme sollen den Erfolg oder Misserfolg belegen.“

Vizebürgermeisterin Elisabeth Kleissner, Umweltforum, sieht im Grinding „bestenfalls eine Ergänzung zu den Forderungen der Gemeinde. Wir haben durch Gutachten bereits belegt – wie von der ASFINAG verlangt –, dass die Kombination von Tempo 80 und einer gekrümmten Lärmschutzwand wirksam vor dem Lärm der A2 schützt. Derzeit werden die Grenzwerte um 14 Dezibel überschritten. Ich erwarte, dass die ASFINAG jetzt mit der gleichen Sorgfalt diese Lärmschutzmaßnahmen umsetzt. Wenn das Grinden noch zusätzliche Effekte bringt, ist das begrüßenswert.“

Zweite Demonstration auf der A2 am Sonntag

Dem schließt sich Robert Stania von der FPÖ an: „Wir begrüßen jede Maßnahme, die dazu beiträgt, die Lebensqualität in Wiener Neudorf zu verbessern. Inwiefern das Grinding dann in der Praxis dazu beiträgt, wird abzuwarten sein. Eine alleinige Lösung des Lärmproblems stellt diese Maßnahme aber sicherlich nicht da.“

Nächste Sperre am Sonntag, 10 bis 11 Uhr

An der geplanten Demo auf der A2 am Sonntag, 16. September, wird das Grinding-Projekt nichts ändern: Von 10 bis 11 Uhr wird die Gemeinde die Fahrbahn in Richtung Norden für eine Kundgebung sperren lassen. Die Forderungen sind eine Temporeduktion auf 80 km/h und ein neuer Lärmschutz, der das von der ASFINAG angebotene Modell übertrifft. Wie bei der ersten Demo Anfang Juni werden erneut mehrere hundert Personen erwartet.

Seitens der Pressestelle der ASFINAG wird die zweite Kundgebung so kommentiert: „Wir nehmen die Demonstration mit Bedauern zur Kenntnis. Von unserer Seite aus sind wir stets um Gespräche bemüht und machen alles, um die Verkehrssituation zu verbessern.“