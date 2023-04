Wiener Neudorf träumt vom 80er auf der A2

1995 wurde auf der A21 zwischen Brunn am Gebirge und Gießhübl Tempo 80 verordnet. Ein Umstand, den Wiener Neudorfs Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, wohlwollend zur Kenntnis nimmt und als beispielgebend für „seine“ Marktgemeinde erachtet. Dennoch: Wiener Neudorf habe die höchste Feinstaubbelastung Niederösterreichs, das etwa fünffache Verkehrsaufkommen auf der A2 im Vergleich zum A21-Abschnitt – und noch immer keinen 80er.

Zwei Demos (2018) auf der Südautobahn blieben erfolglos, die ASFINAG hat mittlerweile die österreichweit höchste Lärmschutzwand errichtet. Doch auch die trägt nicht zur Beruhigung bei: Janschka bleibt bei seiner Forderung für Tempo 80 auf der A2 bis zur Gemeindegrenze. Die Hoffnung, mit dem Vorhaben bei der „grünen“ Verkehrsministerin Leonore Gewessler auf Gehör zu stoßen, hat sich nicht erfüllt. „Wir haben alle Unterlagen, Studien und Gutachten an das Verkehrsministerium geschickt – und warten immer noch auf Antwort“, ist Janschka enttäuscht.

Es gebe da einen „ministeriumsinternen Vorbehalt, der besagt, dass keine neuen Autobahnanschlüsse bzw. Verbesserungen an bestehenden Autobahnanschlüssen in den nächsten fünf Jahren erlaubt sind“, berichtet Janschka, „vermutlich, weil die Autobahn – gerade auch in unserem Bereich – überlastet ist. Deshalb sollen für den Verkehr andere Verkehrsflüsse gesucht werden.“ Wie auch immer: „Unsere Gutachten beweisen, dass bei Tempo 80 nicht nur Lärm, Schadstoffe und Feinstaub reduziert werden, sondern dass eine Temporeduktion auch den Verkehr flüssiger macht und sogar mehr Verkehr auf der Autobahn möglich ist.“

Janschka bleibt mit seiner Tempo-80-Forderung jedenfalls hartnäckig, weil „sie sowohl für die Autofahrer als auch für die Anrainer nur Vorteile bringt“.

