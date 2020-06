Mödlings Irina Dshandshgava schlägt derzeit beim Austrian Pro Series in der Südstadt auf. Am vergangenen Samstag versuchte Tennisunion-Mannschaftsführer Wolfgang Buberl noch beim Veranstalter für eine möglichst späte Ansetzung zu intervenieren, damit seine Nummer eins beim Bundesliga-Auftakt gegen Dornbirn ebenfalls aufschlagen kann. Mit Erfolg, doch Dshandshgava entschied sich, sich voll auf die Pro Series zu fokussieren, während ihre Gegnerin Tamira Paszek auf den Geschmack kam, am Vormittag für Dornbirn am Platz stand. "Wollen Sie in offenen Wunden bohren?", scherzte Buberl beim NÖN-Anruf: "Das war ein klassisches Eigentor."

Schwere Aufgabe gegen Kufstein

Schlussendlich stand nämlich ein 6:1-Erfolg der Vorarlbergerinnen zu Buche. "Das Ergebnis war schlussendlich zu hoch", meint Buberl. Am gestrigen Freitag ging es für die Union-Mädels nach Kufstein. "Die sind von der Papierform kaum schwächer als Dornbirn", schätzt der Mannschaftsführer, der aufgrund der schlechten Wetterprognosen am heutigen Samstag mit Hallen-Matches rechnet. Weil Dshandshgava in der Südstadt bisher erfolgreich aufspielte, wird sie auch noch am Wochenende beim Pro Series-Event im Einsatz sein, kann ihre Mannschaftskollegen im Westen daher noch nicht unterstützen.

BMTC-Brühl siegte zum Auftakt

Stadtrivale BMTC-Brühl ist am Wochenende hingegen spielfrei. Nach einem Training am Wochenende stehen in Wolfsberg und Oberpullendorf noch Turniere am Plan, ehe es am 27. Juni ebenfalls gegen Kufstein geht. Die erste Runde brachte für die BMTC-Girls einen 4:3-Sieg gegen Bludenz. "Doch überraschend eigentlich", wie Mannschaftsführer Helmut Rothensteiner festhält. Einerseits, weil sich Marion Maruska vor Ort verletzte, mit Rückenproblemen für unbestimmte Zeit ausfällt. Andererseits, weil mit Liel Rothensteiner, Alexandra Zimmer und Lola Tavcar drei Spielerin bei der Österreichischen U18-Meisterschaft in Villach weilten. Tavcar musste sich nach überstandener Qualifikation in Runde eins geschlagen geben. Rothensteiner kassierte gegen Anna-Lena Ebster im Achtelfinale eine unnötige Drei Satz-Niederlage. Zimmer verlor im Viertelfinale ebenfalls in drei Sätzen. "Wir hätten uns dort schon mehr erwartet", war Rothensteiner nicht ganz zufrieden,