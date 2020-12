Im Münchendorfer Pfarrstadl sorgen Gesundheits-Gemeinderat Walter Deles, Pro Münchendorf, und Sebastian Remmert, SPÖ, für einen reibungslosen Ablauf der Testungen. Beide bescheinigen unisono: "Bürgermeister Josef Ehrenberger hat schon viel Zeit in die Vorbereitung investiert. So testen bei uns nur ausgebildete Ärztinnen und Ärzte." Freiwillige Helferinnen und Helfer nehmen das das Stäbchen mit dem Sekret entgegen und werten es aus. Münchendorfs Allgemeinmedizinerin Elisabeth Doenicke-Wakonig bescheinigt Gemeinderätin Claudia Dorn, SPÖ, auf jeden Fall bei ihr zukünftig in der Praxis aushelfen zu können.

In Laxenburg sind gleich drei Teststraßen eingerichtet, eine im Gemeindeamt und zwei in der Volksschule. Die Test-Ströme verteilen sich daher sehr gleichmäßig, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bitten die Testwilligen auch hier, sich vorerst die Hände zu desinfizieren und dann zur Registrierung zu gehen. Auch hier gibt es großes Lob von den beiden Damen, Anni Stanek und Diana Peter, die die Anmeldung und Testkit-Ausgabe im Rathaus betreuen: "Fast alle sind angemeldet, das beschleunigt den Prozess ungemein."

In Achau sorgt Bürgermeister Johannes Würstel, Bürgerliste, für die Registrierung jener Personen, die ohne Anmeldung kommen. Am Samstag ist der Besucherandrang sehr überschaubar. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Achau, Christian Giwiser, ist fast arbeitslos. Lange Schlangen gibt es jedenfalls nicht. Eine Dame aus Wien betritt plötzlich die Volksschule, den Ort der Testung. Jetzt tritt der Ortschef in Aktion und meldet die Dame an. "Das ist eigentlich schon ein Aufwand, aber machbar", sagt Würstel und tippt in den Laptop. Denn auch für die Infrastruktur müssen die Gemeinden sorgen, wider erwarten funktioniert diese jedoch klaglos. Würstel bedauert: "Für die Gemeinden war das Organisieren der Teststraßen ein großer Aufwand. Da sollten sich eigentlich mehr Bürgerinnen und Bürger auf den Weg machen und sich testen lassen."

Und auch praktische Ärzte raten zum Testen: Allgemeinmedizinerin Caroline Pohl aus Perchtoldsdorf unterstreicht die Wichtigkeit hinter den Massentests deutlich. „Die Leute sollen auf jeden Fall hingehen. Je mehr, desto besser. Es ist ein sehr sinnvoller Schritt, welcher unter strengen Sicherheitsmaßnahmen und unter Aufsicht erfolgt. Man braucht auch keine Angst haben, sich vor Ort zu infizieren, da die Personen alle voneinander getrennt sind.“

Dem stimmt auch ihr Kollege aus Wr. Neudorf, Allgemeinmediziner Alireza Nouri, zu. „Ich empfehle auf jeden Fall testen zu gehen. Es ist zwar eine Momentaufnahme, das ist schon richtig, jedoch ist es eine sehr gute Strategie um hochinfektiöse, asymptomatische Personen herauszuziehen. Wichtig ist aber auch, dass die Massentests noch einmal stattfinden, wie es von der Regierung ja auch schon geplant ist.“

Ein zweiter Testdurchlauf ist jedenfalls schon für 8., 9. und 10. Jänner geplant.