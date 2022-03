Bezirk Mödling: Treibstoffpreise lassen auch die Betriebe stöhnen

Werbung

Die Preissteigerung bei den Treibstoffen trifft vor allem Menschen und Unternehmen, die auf Autos angewiesen sind. Für Fritz Müller, Geschäftsführer von Müller-Transporte aus Wiener Neudorf, ist der Anstieg besonders stark spürbar. Kein Wunder: Die 380 Firmen-Lkw verbrauchen jährlich 15 Millionen Liter Treibstoff. „Die Kosten sind in den letzten Tagen um 50 Prozent gestiegen. Ein Drittel unseres Preises ist Treibstoff. Das heißt, die Kunden müssen jetzt die Mehrkosten übernehmen. Das ist natürlich nie einfach zu kommunizieren, aber glücklicherweise haben die meisten Verständnis gezeigt“, erklärt Müller. In die nächste Zeit blickt er vorsichtig optimistisch: „Man sieht, dass es nicht noch teurer wird, der Ölpreis hat wieder stark abgenommen. Das Problem ist, dass das noch nicht zu unseren Tankstellen durchgedrungen ist. Der Anstieg ist sehr schnell passiert, in die andere Richtung geht das alles wieder langsamer.“

Auch die Tourimusbranche stöhnt unter der Teuerung

Kaum erholt sich die Tourismusbranche von den Corona-Wirren, kommt mit den erhöhten Treibstoffkosten der nächste Keulenschlag. Der Familienbetrieb Busreisen Felner in Perchtoldsdorf musste die Preise für Privatfahrten um 10 Prozent erhöhen, erzählt Desiree Felner, zuständig für Reiseplanung und Kundenbetreuung: „Wir haben außerdem bei unseren Angeboten im Katalog vermerkt, dass wir uns vorbehalten, den Preis anzuheben, sollte es zu weiteren Steigerungen kommen. Das gilt allerdings nicht für schon gebuchte Reisen, da müssen wir selbst die Mehrkosten übernehmen.“

Durch die erhöhte Reisebereitschaft nach der Corona-Pandemie sei das derzeit noch kein Problem, doch „für die Herbst/Winter-Saison werden wir bei weiteren Treibstoffteuerungen auch in unserem Katalog die Preise anpassen müssen. Leider muss schlussendlich dann der Endkunde den Spritpreis indirekt mitzahlen.“

Bisher stießen die Anpassungen bei den Kundinnen und Kunden auf Verständnis: „Eine Frau, die bereits gebucht hat, hat uns sogar angerufen und gefragt, ob sich der Preis ändert und gesagt, dass sie das verstehen würde. Eigentlich haben wir nur unterstützende Rückmeldungen bekommen, keine Vorwürfe.“

