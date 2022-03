Energiebonus begehrt: Schon über 1.000 Anträge im Bezirk Mödling

Werbung

Die Arbeiterkammer Niederösterreich bemüht sich seit Bekanntwerden der ersten Teuerungen, die Menschen zu entlasten und hat den Energiebonus eingeführt: Der soll jene Mitglieder, die über ein geringes Einkommen verfügen, mit 200 Euro unterstützen.

Seit 7. März können die Anträge gestellt werden und der Andrang ist bereits groß, wie Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiterin Susanna Stangl berichtet. „Derzeit sind schon an die 1.000 Anträge bei uns eingelangt und es werden laufend mehr. Da sieht man, dass der Bonus wirklich angenommen und gebraucht wird.“ Ein Antrag ist noch bis 31. Juli möglich, Stangl empfiehlt, ihn online einzubringen, „weil er so schneller und einfacher behandelt werden kann“.

Deutliches Plus bei „soogut-Kunden“

Was Preissteigerungen im Bereich der Lebensmittel für viele Menschen bedeutet, weiß Ursula Oswald von „soogut“-Sozialmärkten: „Tagtäglich sind armutsgefährdete Menschen gefordert, sich und ihre Familien gut durchzubringen. Die Preisanstiege in den vergangenen Wochen bringen sie nun an den Rande der Verzweiflung.“ Der Kundenstamm habe sich in den letzten Jahren von Alleinerzieherinnen und Mindestpensionistinnen stark ausgeweitet und es kommen auch immer mehr Menschen, die trotz Arbeit zu wenig Geld zum Leben haben.

Der Standort Mödling in der Bahnstraße ist für etwa 1.300 Einkaufsberechtigte diesbezüglich ein wichtiger (Versorgungs-)Partner. Die Waren in den soogut Sozialmärkten bestehen aus Lebensmitteln, die sonst weggeworfen werden. „Mehr als 2.300 Tonnen Lebensmittel werden jährlich mit den täglichen Warenabholungen gerettet. Und die dafür notwendigen Transportkosten wachsen mit den steigenden Energiekosten ins Unermessliche.“

Preissteigerungen in den soogut Sozialmärkten kämen jedoch nicht infrage.

Warenspenden, die besonders gebraucht werden, sind Hygieneprodukte (z.B. Waschmittel, Duschgel, Shampoo, Zahnpasta, Zahnbürste, Windeln, Tampons, Binden, Toilettenpapier, Geschirrspülmittel) sowie Grundnahrungsmitteln wie Nudeln, Reis, Mehl, Zucker, Öl, Essig und Konserven, weiß Oswald.

Noch kein Run auf Second-Hand-Geschäft

Im „Henry-Laden“ in der Wiener Straße 27 in Brunn am Gebirge, der Second-Hand-Boutique des Roten Kreuzes, verändern die allgemeinen Teuerungen nichts an den Preisen. „Bei uns ist die Preisgestaltung individuell und richtet sich nach Qualität und Marke des Produkts. Nur, weil sonst alles teurer wird, machen wir keine Steigerungen“, erklärt die freiwillige Mitarbeiterin Sissy Hofbauer. Derzeit habe sich der Andrang auf die Second-Hand-Ware noch nicht gesteigert. „Wir haben viel Stammpublikum, das regelmäßig kommt und mehr Kunden, wenn Saisonwechsel ist. Ich glaube, einen wirklichen Anstieg wird es geben, wenn die Zahlungen für Strom und Gas mit den erhöhten Preisen fällig werden.“

Im Henry-Laden kann jeder einkaufen, der Reinerlös wird für Projekte des Gesundheits- und Sozialen Diensts des Roten Kreuzes verwendet.

