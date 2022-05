Tafeln und Sozialmärkte im Bezirk Mödling "brauchen mehr Waren"

Werbung

Doris Kaina, Fachbereichsleiterin „Gesundheits- und Soziale Dienste Rotes Kreuz“, weiß um die wichtige Tätigkeit ihrer Institution. Die Abgabestelle der „Team Österreich Tafel“ im Bezirk Mödling ist in Brunn am Gebirge.

Aktuell sind 100 Berechtigungskarten im Bezirk ausgestellt. Schon während der Corona-Pandemie ist die Nachfrage deutlich gestiegen, wie Kaina erzählt: „Wir merken schon länger, dass immer mehr Menschen kommen. Vor allem auch, als der Krieg in der Ukraine begonnen hat und Menschen nach Österreich flüchten mussten, haben wir das gespürt.“

Die Teuerungen der letzten Monate treffen Menschen in unterschiedlichen Situationen und Lebensumständen. „Zu uns kommen Alleinerziehende, Familien, Jungfamilien, Seniorinnen und Senioren. Wenn wir nachfragen, ist es ganz verschieden. Manche haben ihre Arbeit verloren, andere leiden unter den Preisanstiegen. Die Zahlscheine müssen bezahlt werden“, berichtet Kaina.

Lebensmittelspenden von Privatpersonen erbeten

„Bei der Tafel werden nur Lebensmittel ausgegeben, aber es wird alles teurer, auch Strom, Miete, das Leben. Deshalb gibt es auch Feedbackgespräche, in denen nachgefragt wird, in welchen Bereichen noch mehr Hilfe benötigt wird.“

Aktuell bemüht sich das „Team Österreich Tafel“ um Lebensmittelspenden von Privatpersonen: „Die Konzerne planen jetzt anders als früher, um weniger zu verschwenden. Das ist prinzipiell gut, aber so geht uns einiges verloren. Deshalb haben wir einen Spendenaufruf gestartet. Wir brauchen mehr Waren“, betont Kaina.

Im „soogut“-Markt kaufen bis zu 30 Prozent mehr ein

Auch in den soogut-Sozialmärkten macht sich die Teuerungswelle stark bemerkbar. Während im vergangenen Jahr etwa 36.000 Menschen niederösterreichweit in den Sozialmärkten eingekauft haben, bemerkt der Standort Mödling seitdem einen Anstieg zwischen 25 und 30 Prozent, berichtet Ulrike Oswald von den „soogut“-Sozialmärkten. „Unsere Kundinnen und Kunden sind dankbar, günstig einkaufen zu können. Denn ohne diese Möglichkeit würden viele nicht wissen, von welchem Geld sie ihre Energie- und Mietkosten bezahlen sollen und auch jene Lebensmittel, die bei uns nicht angeboten werden. Als besonders schlimm empfinden sie die gestiegenen Preise bei Brot und Gebäck, Nudeln, Öl und Mehl.“ Die Menschen kämen aufgrund der steigenden Energiepreise zusehend an ihre Grenzen, die besonders Wenigverdiener in schlecht isolierten Wohnungen treffen.

Oswald kennt einen Fall. „Eine Kundin, Alleinerzieherin einer fünfjährigen Tochter, kam bis vor Kurzem mit den Einkäufen bei Diskontmärkten über die Runden, doch das geht sich nicht mehr aus. Zwei Drittel günstiger einkaufen zu können empfindet sie als wichtige Unterstützung für ihren Lebensalltag.“

