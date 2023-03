Das Gipfelkreuz trägt auf seinem Querbalken die Inschrift: die Natur ein Zugang zu Gott. Von diesem Aussichtspunkt waren sogar Schneeberg, Rax, Gippel und Göller auszunehmen. In der darunterliegenden Alpenvereinshütte herrschte eine behagliche Atmosphäre, gesteigert durch das gute kulinarische Angebote und freundliches Service der Hüttenwirte und dem Spruch: „Eine Hütte, in der man lacht, ist besser als ein Palast, in dem man weint“.

