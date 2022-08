Teurer Stellplatz Wiener Neudorf: Privatgrund meiden

Lesezeit: 2 Min Christoph Dworak

Autofahrer, aufgepasst: Vor dem Waffengeschäft am Reisenbauer-Ring 2a gibt es sieben reservierte Parkplätze auf Privatgrund. Foto: Dworak

E in Wiener Neudorfer tappte am Reisenbauer-Ring in die Parkplatz-Falle. Eine fast 360 Euro teure Verfehlung.