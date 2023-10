Wohnungsmarkt in Mödling: Trend zur Miete deutlich spürbar

Wer sich den Traum vom Eigenheim verwirklichen möchte, muss dafür tief in die Taschen greifen. Im Bezirk Mödling ist der Kaufpreis für Baugrundstücke laut WKO auf 588,77 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 10,2 Prozent. Der Preisspiegel bei Eigentum (Erstbezug) stieg um 5,2% auf über 4.000 Euro pro Quadratmeter, damit ist Mödling Spitzenreiter in Niederösterreich.

Kreditanforderungen erschweren Immo-Kauf

Jaqueline Klebl, Geschäftsführerin von Klebl Immobilien (Brunn am Gebirge), weiß, wie schwierig Hausbau und Kauf derzeit sind: „Die Baukosten sind hoch, die Zinsen sind hoch. Auch wenn die Interessenten eigentlich gute Verdiener sind, ist ihnen der Ankauf einfach nicht möglich.“ Grund dafür sind die seit einem Jahr geltenden schärferen Kriterien bei der Immobilienkreditvergabe. Interessenten müssen demnach 20 Prozent Eigenkapital aufbringen, bestehend aus 10 Prozent des Kaufpreises zuzüglich bis zu 10 Prozent Kaufnebenkosten. Darüber hinaus darf die gesamte monatliche Kreditrückzahlung 40 Prozent des gesamten Haushaltseinkommens nicht überschreiten. „Gerade diese 40-Prozent-Hürde ist für viele nicht schaffbar. Ich arbeite auch mit Finanzexperten zusammen, die mir bestätigen, dass das das größte Problem darstellt.“

Miete als Übergang zum Eigenheim

Die meisten Anfragen gebe es aktuell im Mietbereich. Auch hier sind für viele Menschen die steigenden Preise deutlich spürbar. „Trotzdem wird Miete immer beliebter, weil Personen, die eigentlich lieber ein Eigenheim erworben hätten und auch schön groß wohnen wollen, alternativ auf Mietwohnungen oder -häuser zurückgreifen. Für einige ist es auch eine Übergangslösung, bis es dann doch mit dem Kauf klappt“, erzählt Klebl.

Immobilienmanager Robert Sziveli empfiehlt, jetzt in Immobilien zu investieren. Foto: Franz Miedler

Gute Bedingungen, wenig Nachfrage

Auffällig ist für Robert Sziveli von Sziveli Immobilien (Münchendorf), dass „viel geschaut, aber wenig gekauft wird. Ich bin momentan stark mit Reihenhäusern beschäftigt. Da gibt es gerade viele Besichtigungen, aber es kommt keine Entscheidung zustande. Ich merke, der Wunsch nach einem Haus ist vorhanden, aber die Leute schauen sich erst an, was es auf dem Markt gibt. Oft kommt es dann zu keiner Entscheidung. Es ist gerade schwierig, etwas zu verkaufen“.

Im vergangenen Jahr sei die Nachfrage stark gesunken, um bis zu einem Viertel im Vergleich zum Vorjahr. Gründe dafür seien die erschwerten Bedingungen bei der Kreditvergabe und die Unsicherheit bei den potenziellen Käuferinnen und Käufern aufgrund der Inflation. „Alles in Summe gesehen ist für den Immobilienmarkt eine schwierige Situation“, fasst Sziveli zusammen. Für Interessenten, die Geld haben, sei der Markt wiederum gut. „Durch die geringe Nachfrage fallen die Preise. Das heißt, wer jetzt das notwendige Kleingeld hat, kann Wohnimmobilien zum Beispiel als Anlageobjekt günstig kaufen.“

Sehr vager Blick in die Zukunft

Laut Experten sei diese Situation nur temporär. Da derzeit immer weniger Neubau-Wohnungen auf den Markt kämen, werde sich die Situation drehen und die Nachfrage das Angebot übersteigen. Dies wird sich wiederum auf die Preise bestehender Wohnungen auswirken: „Wenn es keine neuen Projekte gibt, dann steigen die Menschen auf den Wohnungsmarkt mit gebrauchten Immobilien um, wodurch die Preise dieser wieder steigen.“ In welchem Zeitraum sich diese Prognose abspielen wird, kann Robert Sziveli nicht genau abschätzen.

Allen, die sich trotz allem um einen Immobilienkredit bemühen wollen, empfiehlt Jaqueline Klebl, mit Banken und Finanzberatern zu sprechen: „Ich habe schon gute Erfahrungen damit gemacht, mit mehreren Banken zu arbeiten und sich verschiedene Finanzierungsbeispiele anzusehen.“