Kafkas „Verwanldung“: Ungeziefer in der Burg

Ein junger Mann wacht auf und ist plötzlich ein Käfer. Die Familie ist erschüttert, der Käfer kann sich nicht verständlich machen. Das schürt Angst, verursacht Scham, Ratlosigkeit, Aggression. Und beim Käfer Schuldgefühle.

Die Off-Theater-Truppe stellt sich der anspruchsvollen Aufgabe, in Dialogen und kleinen Choreografien in einem schrägen Bühnenbild den sprachlichen Bildern Kafkas auf berührende und auch witzige Art gerecht zu werden. Es geht um Einsamkeit, die auch in einer Gruppe, einer Familie, einer Gesellschaft bestehen kann. Es geht um die Frage, wie wir einander begegnen, wenn uns Andersartiges aneinander irritiert, Angst macht, sprachlos macht, und was Stigmatisierung bewirken kann.

Kafkas Bilderreichtum ist enorm, Biografisches und Fantastisches vermischen sich bei ihm auf einzigartige Weise. Um den Zuschauern Kafkas Welt ein Stück weiter zu erschließen, liest der Regisseur am 18. Oktober eine Stunde vor der Vorstellung für Interessierte aus Kafkas „Brief an den Vater“. Das Thema Kafka ist derzeit offenbar gefragt, denn das Interesse von Schülerinnen und Schülern war noch nie so groß wie heuer.

Premiere ist am 12. Oktober im Alten Festsaal der Burg, Bearbeitung & Regie liegen in den Händen von Matthias Suske. Es spielen: Theophanu Aigner, Sabrina Bartl, Lukas Brenner, Christoph Grubauer, Alice Rabl, Claudia Rabl, Elisabeth Rössler und Annemarie Schwarz. Die Vorstellungen sind am 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. & 19. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr. Karten zu 32 und 25 Euro: www.theater-am-weinberg.at und Infocenter der Marktgemeinde am Markplatz.