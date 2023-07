Ausflug in die unterirdische Welt des Abenteuers

Am 13. August hat im Mödlinger Bunker in der Brühler Straße 38 Bruno Max' Produktion „Aventura - von den Abenteuern im Kopf und anderswo” Premiere. Derzeit werden für den Aufbau der 20 Szenen abenteuerliche Mengen an Sand und Mulch heraus- und neues Material hineingeschafft. Es werden Mauern aufgestellt, andere werden abgerissen. Es gilt, Meeresboden zu simulieren, ein Schlachtfeld zu inszenieren und einen See entstehen zu lassen. Das Ganze mit entsprechender, effektvoller Beleuchtung und kompatibel mit dem erprobten und ausgeklügelten Sicherheitskonzept für das Luftschutzstollen-System.

Während Max die logistischen Bewegungen dirigiert, finalisiert er den Szenenablauf und die Texte. Für die 55 Schauspieler haben vor zwei Wochen die Proben in Wien begonnen. „Jeder hat seine Szene von fünf bis sechs Minuten zu lernen, und die spielt er dann zwölfmal am Abend.” Stationentheater eben.

Von Homer bis Casanova

Die szenischen Interpretation der Idee „Abenteuer” könnten abwechslungsreicher nicht sein: Ein Auftakt im Dragon & Dungeons-Ambiente, Homer als Erzähler erster Abenteurergeschichten, ein Besuch im Abenteuer-Reisebüro, ein Blick in das Handbuch für Geheimdienstmitarbeiter, Dr. Livingstone trifft Henry Morton Stanley im Dschungel, die Nautilus mit Captain Nemo, ein ägyptischer Tempel, Abenteuer-Alltag, Krieg, Erotik mit Casanova und ein Besuch in der Bar der Abenteurerinnen.

Der Entstehungsprozess dieses logistisch-literarisch anspruchsvollen Projektes hat vor Monaten begonnen: „Im Herbst muss ein Thema festgelegt werden, aus dem man was machen kann, bis es konkret wird, arbeitet das quasi im Hinterkopf.” Die finale Ausarbeitung beginnt dann nach der letzten Stadttheaterpremiere im Juni. „Es hängt vieles davon ab, welche Leute mir zur Verfügung stehen, was umsetzbar ist, vieles passiert kurzfristig, die letzte Szene habe ich dieser Tage geschrieben.” Zwei Kollegen helfen ihm bei der Sichtung des Materials. „Nach 25 Jahren Erfahrung weiß ich, was im Bunker geht und was nicht”, sagt Max.

Premiere ist am 13. August, weitere Vorstellungen: Donnerstag bis Sonntag (bis 3. September) gestaffelte Beginnzeiten von 18 bis 21 Uhr. Tickets (Vorbestellung unbedingt erforderlich) unter 01 544 2070 und tzf@gmx.net

www.theaterimbunker.at

Es verspricht spannend zu werden - Bruno Max vor seinem Waffenarsenal. Foto: Schätzle