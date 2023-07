„Aventura - Abenteuer im Kopf und anderswo“

„Abenteuer im Kopf und anderswo” erwarten die Besucher der diesjährigen Bunker-Produktion „Aventura”. Über 50 Darsteller machen sich gemeinsam mit dem Zuschauer in rund 20 Szenen auf die Suche nach der Antwort auf die Fragen „Was ist ein Abenteuer, Was macht den Abenteurer aus?” Ob im Dschungel, beim Geheimdienst, im Casino Royal, als Casanova, als Mutzenbacher oder als Kapitän der Nautilus - überall kann man Abenteuer erleben. Man darf sich also auf interessante Szenarien in den Labyrinthgängen des Bunkers freuen.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. „Wir machen alles neu”, verrät Intendant und Regisseur Bruno Max, der im Vorjahr aufgrund der Corona-Krise nicht gespielt hat: „Wir präsentieren fiktive Szenen und welche aus der Weltliteratur, der Bogen spannt sich dabei vom Live Action Role Play bis zu Jules Verne, vom Groschenroman bis zum Video-Adventure.”

Premiere ist am 13. August, Vorstellungen gibt es bis 3. September. Gestaffelter Einlass zwischen 18 und 20.45 Uhr, Reservierung notwendig, Tel. 01 / 544 20 70.

www.theaterimbunker.at.