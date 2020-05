„Wir brauchen endlich klare Aussagen seitens des Ministeriums, um die Weichen für den Kultursommer stellen zu können“, betont Stadttheater- und Bunker-Intendant Bruno Max. Auch vor dem Hintergrund, dass Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, einen entsprechenden Brief an Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek, Grüne, geschrieben hat: „Wir haben zur Not noch bis Anfang Juni Zeit, um reagieren zu können.“

Prinzipiell gebe es drei Möglichkeiten, erklärte Max im NÖN-Gespräch: „Es findet wie geplant im Bunker statt, es gibt ein coronataugliches Ersatzprojekt oder es findet nichts statt.“ Die Premiere für „UTOPIA. Schöne Neue Welt(en)“ ist – noch – für Sonntag, 9. August vorgesehen. Allerdings: bis zum 15. Mai, dem Tag, „an dem wir endlich auf klare Ansagen und Richtlinien hoffen, ist alles Kaffeesatzleserei“, sagte Max.

Theater-Fans halten Max & Co die Treue

Sehr erfreut ist er über die Reaktion der Zuschauer auf die angebotene Rückerstattung der entfallenen Vorstellungen: „Mehr als 50 Prozent verzichteten darauf, nur 10 Prozent wollen ihr Geld zurück und 40 Prozent haben sich für ein Upgrade entschieden. Das ist ein sehr erfreuliches Zeichen der Solidarität mit dem Theater.“ Sonst beginnen die Proben für die erste Herbstproduktion Ende Mai. Babette Arens inszeniert Kleists „Der zerbrochene Krug“.