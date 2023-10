Grub weiß die „Perle Anna“ zu schätzen

Heiter und turbulent, wie es sich für ein Camoletti-Stück gehört, präsentiert das Theaterensemble Lampenfiba um Regisseurin Nicole Fendesack im Feuerwehrhaus Grub „Die Perle Anna”. Die pfiffige Dame versteht es, trotz ihrer Schwäche für Hochprozentiges die Seitensprünge ihrer Herrschaft in die richtigen Bahnen zu lenken. Gewieft und gewitzt steuert sie die brenzligen Situationen an der Katastrophe vorbei. Zu sehen sind Michaela Semeliker, Andreas Winter, Martina und Hannes Leibold und Claudia Svacina. Gespielt wird am 3., 4., 10., 11. und 12. November jeweils um 19.30 Uhr. Karten unter +43 677 64603687