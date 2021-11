Märchenhafte Premiere: Das hässliche Entlein in Perchtoldsdorf

Für die Spielfassung zeichnet Thomas Bammer verantwortlich. Der in Linz lebende Schauspieler und Regisseur wird erstmals im THEO inszenieren. Als Schauspieler begeisterte er bereits 2016 im THEO in der Eröffnungsproduktion „Pinguine können keine Topfentorte backen“ sowie 2018 als Wolf in dem wunderbaren Kinderstück „Ein Schaf fürs Leben“.

Er wird das Märchen rund um ein verstoßenes Entlein als Erzähltheaterstück in Szene setzen. Ein Stück, das Mut machen möchte, zu dem zu stehen, was und wie man ist. Eine Besonderheit dieser Produktion: THEO-Gründerin Birgit Oswald wird erstmals im THEO in ihrem Erstberuf als Schauspielerin zu sehensein: Sie spielt und steht mit Schauspieler Victor Kautsch auf der Bühne. www.theaterort.at