Da half auch keine Wetterhexe: Ein kalter Wind pfiff um das Kulturzentrum, aus den dunklen Wolken drohte jederzeit, der eine oder andere Regentropfen zu entkommen.

Also verlegte Regisseurin Birgit Oswald die Aufführung kurzerhand in den Festsaal des Kulturzentrums. Das tat der Leistung der Schauspielerinnen und Schauspieler keinen Abbruch.

Die kleine Hexe Melissa Malacad bezauberte auf eine frech-charmante Art, auch ihr Rabe Abraxas, gespielt von Claudio Trimmel, konnte die erst 127-Jahre alte Hexe nicht von der Dummheit bewahren, mit dem Besen zum Blocksberg auszurücken, um dort mit den großen Hexen Walpurgisnacht zu feiern. Die böse Muhme Rumpumpel, in der Rolle glänzte Thomas Neuer, entdeckte die kleine Hexe und schleifte sie vor die Oberhexe. Diese erteilte der kleinen Hexe die Auflage, innerhalb eines Jahres zu einer guten Hexe zu werden – was diese nach Hause zurückgekehrt – auch sofort mit Hilfe ihres Zauberbuches in die Tat umsetzen wollte.

Was die kleine Hexe nicht ahnen konnte: Unter guten Taten verstanden die großen Hexen in Wahrheit böse, denn wer einem armen Mädchen und einer alten Holzsammlerin hilft, der sammelt in den Augen der Großhexen noch keine Gutpunkte.

Auch ein böser Förster wird zur Räson gebracht, und wie ein schlimmes Ende für die kleine Hexe von der doch noch verhindert werden kann, das erlebt man bis 26. September im theo.