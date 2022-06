"Teatro Barocco" im Burgsaal in Perchtoldsdorf

Werbung

Das einaktige Operndrama wurde vom Wiener Komponisten Ignaz Holzbauer im Auftrag des Kurfürsten Carl Theodor nach einem Libretto von Pietro Metastasio komponiert. Die Aufführung in Perchtoldsdorf ist das erste Mal, dass die Tragödie in Österreich auf Deutsch zu hören sein wird.

„Tod der Dido ist eng mit dem Gründungsmythos von Karthago verbunden. Die tragische Geschichte der legendären Königin, die von Liebe, Leidenschaft und tiefster Verzweiflung geprägt ist, erfährt in der Musik große emotionale Tiefe“, erklärt Bernd R. Bienert, der für Intendanz, Inszenierung und Ausstattung verantwortlich ist. Nach dem Riesenerfolg der differenziert wie schwungvollen musikalischen Interpretation von Glucks Oper „La Corona“ im Sommer 2021 hat der Bayreuth-Dirigent Christoph U. Meier erneut die musikalische Leitung.

"Tod der Dido" ist nicht das einzige Stück, das in Perchtoldsdorf zu sehen und hören sein wird. "Il maestro di cappell" ist im Gegensatz zur Opern-Tragödie ein humorvolles Intermezzo.

Drei historische Spielplätze

Neben dem Neuen Burgsaal in Perchtoldsdorf und dem Schlosstheater in Schönbrunn gastiert das Teatro Barocco in diesem Jahr erstmals im Stift Melk. „Der dortige Kolomanisaal ist einer der schönsten barocken Festsäle Österreichs. Unter den prachtvollen Fresken von Paul Troger wird die diesjährige Inszenierung perfekt zur Geltung kommen“, freut sich Bernd R. Bienert über die Einladung der Benediktinerabtei an der Donau, dem wohl bekanntesten Wahrzeichen der Wachau.

