Vorhang auf für Robin & Co. im Stadttheater Mödling

„Robin Hood“ in der Fassung von Autor und Regisseur Norbert Holoubek läutet am 16. Juli (bis 6. August) die teatro-Sommersaison im Stadttheater ein. Am 23. Juli (bis 6. August) macht „Schneewittchen“ (Buch und Regie: Peter Faerber) Bekanntschaft mit den Sieben Zwergen.

Die Proben laufen längst, die NÖN berichtete, in der Vorwoche stand die offizielle Präsentation der beiden Stücke vor der Kulisse der Burg Liechtenstein an. teatro-Gründer und -Intendant Norberto Bertassi zeigte sich einmal mehr vom gesamten Ensemble begeistert und freut sich, auch heuer zwei Stücke – Robin Hood für die ganze Familie, Schneewittchen vorwiegend für die jüngsten Fans – auf die Bühne zu bringen. Der Probegalopp im Vorjahr mit „Little Women“ und „Bambi“ habe sich bewährt.

Das Niveau ist extrem hoch, ebenso wie das Spieltempo, es gibt kaum Sprechszenen, es ist alles durchkomponiert.“

Autor und Regisseur Norbert Holoubek

Holoubek hat in seiner Robin Hood-Version „die Sehnsucht nach einem Superhelden“ verpackt. Einen Superhelden, der aufgrund des Weltgeschehens gebraucht werden würde. Auch er applaudiert bereits jetzt dem Team: „Das Niveau ist extrem hoch, ebenso wie das Spieltempo, es gibt kaum Sprechszenen, es ist alles durchkomponiert.“

Schneewittchen-Autor Peter Faerber hat „versucht, zu zeigen, dass nicht alle Stiefmütter böse sind. Schönheit definiert sich nicht über das Äußere, auch Freundlichkeit zählt für mich zur Schönheit. Ich habe mich auch bemüht, etwas für jedes Alter zu schreiben. Es wird jedenfalls sehr lustig werden“, verrät er.

Walter Lochmann hat als musikalischer Leiter gemeinsam mit Bertassi insgesamt an die 80 Songs (50 für Robin Hood, 30 für Schneewittchen) geschrieben, die „ein kleines, aber feines Live-Orchester spielen wird. Die Interaktion zwischen den Musikern und den Sängern ist enorm wichtig“, weiß Lochmann um die Vorteile gegenüber Playback.

In der Pipeline: Anne Frank-Musical

Und Bertassi wird 2023, dem Jahr, in dem teatro sein 25-jähriges Bestehen feiert, einen weiteren kulturellen Meilenstein setzen: Am 27. Jänner, dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, will Bertassi ein „Anne Frank“-Musical auf die Bühne bringen. Als künftiger Fixtermin im Kulturkalender. So wie die Sommeraufführungen und die „Weihnachtsgeschichte“ im Advent.

