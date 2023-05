Slapstick auf der Bühne

Die Theatergruppe feierte in der Alten Zimmerei Schleussner erfolgreiche Premiere der „Knopp Trilogie“ von Wilhelm Busch. Obmann Karl Holzer geht „sehr zuversichtlich in die neue Spielsaison: Wir wollten das Stück bereits im Jahr 2020 zeigen, mitten in die Proben platzte im März die Order, dass wir aufgrund der Pandemie nicht spielen dürfen.“

Die Proben zu dem Stück beschreibt Holzer als „zum Teil anstrengend aber schön: In dieser Phase haben wir Zeit, Verschiedenes auszuprobieren. Dieser kreative Prozess ist das Spannende und Schöne am Theaterspielen“. Jene Fassung, die letztlich dem Publikum gezeigt werde, sei „das Ergebnis der Proben und jener Ablauf, auf den wir uns mit dem Regisseur geeinigt haben: Wir suchen die beste und schönste Fassung aus.“

Die elf Schauspieler gestalten die Abenteuer eines Junggesellen auf der Bühne als ein satirisches Roadmovie durch die spießbürgerliche Provinz bei Tobias Knopps Suche nach der richtigen Frau. Im zweiten Teil „Herr und Frau Knopp” gewinnt das Publikum Einblicke in typisch Busch’sche Szenen einer Ehe, die im dritten Teil “Julchen” zu Knopp als Vater und „Papa“ führen. In der Verlobung Julchens wird sich dann Knopps Lebenslauf erfüllen.

Die Aufeinanderfolge der Szenen ist mit Wortwitz, heiteren Bemerkungen und Chaos gespickt. Für Holzer sind „die Szenen der springende Punkt: Die Aufeinanderfolge der Handlung erfordert bestimmte Requisiten, die für die Schauspieler rasch griffbereit sein müssen. Durch den raschen Szenenwechsel, der eigentlich fast schon eine Choreografie ist, wird das zu einer wirklichen Herausforderung.“

Ab und zu wird ohne Text gespielt

Auch die Tatsache, dass passagenweise ohne Text gespielt wird, mache „das Stück für die Schauspieler sehr anspruchsvoll: Wir haben einen Erzähler, stellenweise spricht alleine er und die Schauspieler müssen trotzdem performen. Manche Szenen haben daher einen starken Slapstick-Charakter und wirken clownhaft“. Insgesamt blieb die Gruppe aber strikt am Originaltext, die Schauspieler müssten die durch den Text „gezeichneten Bilder nachempfinden und darstellen.“

Weitere Spieltermine: 12., 14., 18., 19., 21., 26. und 28. Mai.

www.theatergumpoldskirchen.at

