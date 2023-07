Zum Jubiläum: Comedy und Musik - ein Blick vor und hinter die Kulissen

Mit einem heiteren, schwungvollen und musikalisch facettenreichen Abend wartet Wolf Sailer mit seinem Ensemble anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Theatermeierei in Gaaden auf. Mit „Let's go on with comedy” präsentiert er bekannte und weniger bekannte sowie aus eigener Feder stammende Sketches, aufgepeppt mit Musik- und Tanznummern aus Musicals. Beeindruckend wie immer das Stimmpotenzial, das mit Wolf Sailer, Michaela Khom Sarah V. Reiter, Carina Nopp sowie Roman Straka und Oliver Hebeler Bühnenpräsenz zeigt. Bei den Sketches durfte auch „Meierei“-Hausherr Franz Brandl nicht fehlen.

In einem bunten Programm entführt das Ensemble in die Welt vor und hinter den Kulissen, erzählt humorvoll von Schauspielunterricht und Bewerbung, von Phobien, Auftritten und dem Weg zum Ruhm. Ein vergnüglich-unbeschwerter Abend in einem stimmungsvollen Gastgarten. Zu sehen bis 29. Juli.

www.theatermeierei.at