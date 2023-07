Heiteres aus Musical und Showbusiness

Unter dem Motto „Let's go on with Comedy“ präsentiert er mit seinem Ensemble Sketches und Musik, Selbstgeschriebenes und Bekanntes aus Musical und Showbusiness. Und natürlich wird sein sechsköpfiges Team wieder ein sehr unterhaltsames Programm auf die Bühne der Meierei zaubern. Mit dabei sind Wolfgang J. Sailer, Michaela Khom, Oliver Hebeler, Sarah V. Reiter, Roman Straka und Carina Nopp. Das musikalische Konzept liegt in den Händen von Clemens Schaller. Die Textfassungen sind von Oliver Hebeler. Premiere ist am 13. Juli um 19.30 Uhr. Weitere Termine: 14.,15., 19., 20., 21., 22., 26., 27., 28., und 29. Juli. Ersatztermine bei Schlechtwetter 18., 23., 25., und 30. Juli.Karten und Reservierungen: 0676 407 94 09.

www.theatermeierei.at